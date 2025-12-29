Эти новинки от ГАЗ появятся в 2026 году: подробности
Горьковский автомобильный завод не собирается выпускать новые модели в следующем году, но планирует расширить ассортимент уже имеющихся машин.
В первую очередь готовятся к производству метановые версии среднетоннажных грузовиков Газон Next и Валдай 12.
Обе модели оснастят новым искровым двигателем ЯМЗ-535 CNG объемом 5,1 литра и мощностью 170 лошадиных сил, соответствующим экологическому стандарту Евро-5. Газон получит семь стальных баллонов для сжатого природного газа, общий объем которых составит около 70 кубических метров. Для Валдая предусмотрено четыре композитных баллона емкостью в 100 кубических метров.
Кроме того, на базе полноприводной версии Газели NN будет создан автомобиль скорой медицинской помощи. Производитель отмечает, что эта машина разрабатывается для эксплуатации в сложных условиях, включая тяжелое бездорожье.
Ранее «За рулем» сообщал, что Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору для российских производителей.
