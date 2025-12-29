#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Самые крутые автомобили, которые начнут продавать в ближайшее время
29 декабря
Самые крутые автомобили, которые начнут продавать в ближайшее время
В начале 2026 года на мировом авторынке...
За тонировку машин на «иностранных номерах» теперь будут штрафовать
29 декабря
За тонировку машин на «иностранных номерах» теперь будут штрафовать
Путин утвердил штраф в 500 рублей за тонировку...
Наказания за перевозку детей в машине без автокресла ужесточили
29 декабря
Наказания за перевозку детей в машине без автокресла ужесточили
Путин подписал закон об увеличении штрафов за...

Эти новинки от ГАЗ появятся в 2026 году: подробности

В 2026 году Горьковский автозавод планирует показать минимум 3 новинки

Горьковский автомобильный завод не собирается выпускать новые модели в следующем году, но планирует расширить ассортимент уже имеющихся машин.

Рекомендуем
Рейтинг универсалов за полтора миллиона — три отличных варианта

В первую очередь готовятся к производству метановые версии среднетоннажных грузовиков Газон Next и Валдай 12.

Обе модели оснастят новым искровым двигателем ЯМЗ-535 CNG объемом 5,1 литра и мощностью 170 лошадиных сил, соответствующим экологическому стандарту Евро-5. Газон получит семь стальных баллонов для сжатого природного газа, общий объем которых составит около 70 кубических метров. Для Валдая предусмотрено четыре композитных баллона емкостью в 100 кубических метров.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Кроме того, на базе полноприводной версии Газели NN будет создан автомобиль скорой медицинской помощи. Производитель отмечает, что эта машина разрабатывается для эксплуатации в сложных условиях, включая тяжелое бездорожье.

Валдай 12
Газон Next
Газель NN
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору для российских производителей.

Источник:  «Газета. Ru»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:ГАЗ
Количество просмотров 7
29.12.2025 
Фото:ГАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0