На Горьковском автозаводе внедрили новых роботов

8 робототехнических комплексов заработали на Горьковском автозаводе в 2025 году

Пресс-служба Горьковского автозавода сообщила, что за 2025 год на предприятии заработали восемь новых робототехнических комплексов.

В частности, автоматическая сварочная линия из семи сварочных роботов появилась на участке сварки лонжеронов ГАЗель Next и Газель NN. Линия повысила качество сварных соединений и дала рост производительности участка – с 9 до 12 комплектов в час. Еще шесть сварочных роботов добавили на участок сварки боковин кузова Соболь NN – при том же количестве работников производительность выросла в два раза.

Еще две новые линии (22 робота и 6 поворотных столов для деталей) внедрили на участок сварки боковин кабин ГАЗель Next, ГАЗель NN и Газон Next, подняв производительность с 12 до 20 боковин в час.

Три комплекса поставили на завод мостов и агрегатов (два из них – для полноприводного Соболь NN 4х4), а в штамповочно-сварочном цехе запустили комплекс сборки и сварки подрамника Соболь NN 4х4, состоящий из шести сварочных роботов и трех роботов-перекладчиков. При этом в цехе шестерен, подвесок и осей заработал комплекс из трех автоматических линий по сборке переднего модуля этого автомобиля. Одна производит сварку и сборку узлов подвески, вторая – переднего моста, а третья – объединяет их в модуль.

В итоге за год количество роботов на заводе увеличилось до 630 штук, а уровень автоматизации на модернизированных участках превысил 85%. На Горьковском автозаводе считают последовательную автоматизацию важным направлением в повышении эффективности производства, обеспечении высокого качества продукции и совершенствовании условий труда.

28.12.2025 
