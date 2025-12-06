Все ГАЗели и Соболи получили усиленную коробку передач

ГАЗель Бизнес, Соболь Бизнес и ГАЗель Next перешли на усиленную трансмиссию

Эта неделя ознаменовалась важным для Горьковского автозавода нововведением: предприятие полностью перевело машины первого и второго поколений, то есть линейки ГАЗель Бизнес, Соболь Бизнес и ГАЗель Next, на усиленную коробку передач.

Изначально эта коробка предназначалась для ГАЗели Next с дизелем. Обновленная 5-ступенчатая коробка носит индекс КП 330, что означает максимальный выдерживаемый крутящий момент – 330 Нм. Ее корпус состоит не из двух частей, как у прежней КП 250, а из трех – добавлена проставка с промежуточной опорой вторичного и промежуточного валов. А вместо подвижного шлицевого соединения используется фланцевое, так что хвостовика тут нет.

В марте 2025 года более надежную коробку завод распространил на все ГАЗели Next с цельнометаллическими кузовами (грузовые и пассажирские), в сентябре КП 330 пошла на заднеприводных ГАЗелях Бизнес и Соболях Бизнес, в ноябре – на бортовых ГАЗелях Next, а в декабре – уже и на полноприводных ГАЗели Бизнес и Соболь Бизнес, напомнил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Заодно коробку модернизировали: поставили более четко срабатывающие синхронизаторы первой и второй и внедрили усиленную шестерню пятой передачи.

Прежняя КП 250 осталась в производстве только для поставок на запчасти.

