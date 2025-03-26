ГАЗель получила более выносливую трансмиссию

Фургоны и микроавтобусы ГАЗель Next получили усиленную коробку передач

Бензиновые и газобензиновые модификации семейства ГАЗель Next с цельнометаллическими кузовами – то есть фургоны, комби и пассажирские микроавтобусы – обзавелись усиленной коробкой передач. Внедрить новый узел на Горьковском автозаводе удалось благодаря модернизации станочного парка.

До сего момента на ГАЗелях и Соболях использовалось два варианта 5-ступенчатой механики собственного производства ГАЗа. Первая «переваривала» момент лишь до 250 Нм, ею комплектовали автомобили поколения «Бизнес», а также более современные ГАЗели Next с бензиновыми и газобензиновыми двигателями. Вторая же была рассчитана на более высокий крутящий момент – до 330 Нм.

Силовой агрегат с коробкой 330 Нм на сборке

У нее корпус не из двух, а из трех деталей – добавлена проставка с промежуточной опорой вторичного и промежуточного валов. И вместо подвижного шлицевого соединения в ней используется фланцевое – у так называемой «триста тридцатой» коробки отсутствует хвостовик. Усиленная КП отличается более высокой надежностью, и ранее она ставилась преимущественно на дизельные версии ГАЗели Next.

Теперь же производственные мощности на ГАЗе расширились, и это позволило начать поэтапное внедрение «моментных» КП на всю линейку бензиновых и газобензиновых автомобилей, прежде использовавших коробку 250 Нм. В частности, с 1 марта усиленными коробками 330 Нм комплектуются все цельнометаллические фургоны, комби и микроавтобусы ГАЗель Next. Таким образом, ресурс трансмиссии на этих машинах повышен, как и унификация внутри семейства.

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Источник: ГК «СТТ»