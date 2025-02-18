#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Популярный «кореец» на вторичке — добротный и недорогой в содержании
18 февраля
Популярный «кореец» на вторичке — добротный и недорогой в содержании
Эксперт Зиновьев рассказал, почему стоит...
Разборки на дороге могут закончиться сроком: юрист рассказал о нюансах
18 февраля
Разборки на дороге могут закончиться сроком: юрист рассказал о нюансах
Адвокат Краснов: Избившему подростка водителю...
Делаем ТО нового Хавейла и экономим — подробная инструкция
18 февраля
Делаем ТО нового Хавейла и экономим — подробная инструкция
Эксперт Виноградов: По технике у Haval F7...

Запчасти для ГАЗели и Соболя получили новую защиту от подделок

ГК СТТ ввела защитную маркировку «Олень в щите» на продаваемых амортизаторах

В дополнение к введенной прошлой осенью защитной маркировке на упаковках запчастей для машин Горьковского автозавода дистрибьютор ГК СТТ добавил еще одну маркировку – она наносится прямо на амортизаторы. С ее помощью можно будет безошибочно определять оригинальные детали, сообщает пресс-служба компании.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Знак называется «Олень в щите» и будет наноситься путем штамповки на оригинальные газонаполненные амортизаторы передней и задней подвесок ГАЗель Next, ГАЗель NN и Соболь NN, а также на амортизаторы задней подвески классической ГАЗели Бизнес.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Подчеркивается, что запчасти для автомобилей ГАЗ изготавливаются на тех же производственных линиях, что и комплектующие для конвейерной сборки, испытываются в заводском инженерном центре и контролируются на соответствие заданным характеристикам. А при установке на фирменных станциях запчастей на компоненты предоставляется гарантия до 18 месяцев.

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 6
18.02.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0