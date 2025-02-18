Запчасти для ГАЗели и Соболя получили новую защиту от подделок

ГК СТТ ввела защитную маркировку «Олень в щите» на продаваемых амортизаторах

В дополнение к введенной прошлой осенью защитной маркировке на упаковках запчастей для машин Горьковского автозавода дистрибьютор ГК СТТ добавил еще одну маркировку – она наносится прямо на амортизаторы. С ее помощью можно будет безошибочно определять оригинальные детали, сообщает пресс-служба компании.

Знак называется «Олень в щите» и будет наноситься путем штамповки на оригинальные газонаполненные амортизаторы передней и задней подвесок ГАЗель Next, ГАЗель NN и Соболь NN, а также на амортизаторы задней подвески классической ГАЗели Бизнес.

Подчеркивается, что запчасти для автомобилей ГАЗ изготавливаются на тех же производственных линиях, что и комплектующие для конвейерной сборки, испытываются в заводском инженерном центре и контролируются на соответствие заданным характеристикам. А при установке на фирменных станциях запчастей на компоненты предоставляется гарантия до 18 месяцев.