Отечественный минивэн с полным приводом — скоро в продаже!

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ГАЗель NN 4×4 представили с новым интерьером

Международный статус выставке Комтранс в этом году придавали экспоненты из Беларуси, Китая и Турции. Новинок было немного, однако некоторые из них – крайне интересные.

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ГАЗель NN 4×4

Мимо этой машины я поначалу прошел. Но со второго раза заметил, что передо мной не Соболь, а ГАЗель NN 4×4.

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Прежде два этих семейства было не спутать: у Соболя односкатная ошиновка сзади, у ГАЗели – двускатная. Теперь же и у ГАЗели сзади может стоять облегченный мост на два колеса.

Длина полноприводного Соболя – 5110 мм, колесная база – 3005 мм. ГАЗель длиннее на 520 мм, а база больше на 140 мм. Радиус разворота – 5,6 и 5,8 м соответственно.

ГАЗель NN теперь не только с полным приводом, но и с новым интерьером.
ГАЗель NN теперь не только с полным приводом, но и с новым интерьером.

А во всем остальном машины действительно одинаковые: 150‑сильный дизель 2.5, полный привод part-time, 6‑ступенчатая механика, клиренс 220 мм.

ГАЗель NN 4×4 показали с новым интерьером. Спереди установлены два отдельных кресла. На втором ряду – двухместный диван, третий ряд – трехместный. Диваны можно двигать по направляющим, меняя запас пространства в зависимости от потребностей. Сзади предусмотрена полка, которую можно использовать для размещения багажа или в качестве удлинителя при раскладывании сидений в большое спальное место.

ГАЗель NN 4×4 должна появиться в продаже в течение этого года.

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Цена? Рискнем предположить: на 100 тысяч рублей дороже Соболя в аналогичном исполнении. Именно такая разница сейчас между моноприводными версиями двух семейств.

Школьный автобус на базе ГАЗели

Школьный автобус на базе ГАЗели и выглядит по-другому, и серьезно адаптирован к перевозке детей. Сиденья можно настроить в зависимости от возраста ребенка: у них регулируется вылет подушки и высота верхней точки крепления ремня безопасности, есть мониторинг непристегнутых ремней.

Школьный автобус на базе ГАЗели.
Школьный автобус на базе ГАЗели.

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Водитель тоже не забалует: максималка ограничена на 60 км/ч, тронуться с открытой дверью нельзя. Установлены камеры кругового обзора, сканер слепых зон, датчики давления в шинах, система стабилизации, система контроля усталости водителя. Для плавности хода добавили пневмобаллоны в задней подвеске.

О других новинках международной выставки Комтранс, которая прошла в Москве этой зимой, мы еще расскажем – заходите почаще!

  • О новой версии Соболя подробно рассказано тут.

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Милешкин Кирилл
Фото:
Милешкин Кирилл
Батыру Александр
Количество просмотров 37147
05.02.2025 
Фото:
Милешкин Кирилл
Батыру Александр
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