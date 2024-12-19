Дизель 150 сил, полный привод part-time: альтернатива китайским пикапам

Эксперт «За рулем» рассказал о достоинствах Соболь NN 4×4 Комби за 3,74 млн

Пикап кажется единственным вариантом, если нужна грузопассажирская машина с повышенной проходимостью и для работы, и для семьи. А что если рассмотреть Соболь NN 4×4 в версии Комби? Его цена – 3,74 млн рублей – на уровне самых дорогих китайских пикапов.

Дизель на 150 сил, 6‑ступенчатая механика, полный привод part-time с блокировкой заднего дифференциала. Клиренс – 220 мм, глубина преодолеваемого брода достигает 500 мм.

При габаритах 5110×2068×2490 мм и колесной базе 3005 мм Соболь NN 4×4 Комби вмещает до шести человек (включая водителя) и почти 4 м3 груза. По вместимости – не хуже пикапа.

В минусах – более скромное по сравнению с китайскими пикапами оснащение: пока нет системы стабилизации и подушек безопасности, вместо климат-контроля – кондиционер.

Зато есть обогрев сидений, ветрового стекла и руля, предпусковой подогреватель, электропакет, мультимедийная система с навигацией, светодиодные фары и противотуманки, подрессоренное кресло водителя.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

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