Рама, дизель, АКП, клиренс 210 мм – испытали новый китайский внедорожник

«За рулем» изучил плюсы и минусы пикапа Foton Tunland поколения G7

Foton Tunland продавался в России еще в 2010‑х годах, когда на покупку китайских пикапов решались немногие. Теперь другие реалии – и Tunland уже другого поколения.

Его особенность – в нетипичном для утилитарных рамников полном приводе. Вместо непригодного для постоянной езды парт-тайма применена муфта в приводе передних колес. На всех ведущих можно гонять по асфальту, а электроника в автоматическом режиме подключает передок. Весомый аргумент для тех, кто ездит не только по бездорожью и грунтовкам.

Не спешите называть Tunland кроссовером. Все атрибуты настоящего внедорожника у него есть: понижающая передача, блокировки «центра» и заднего дифференциалов. Последняя, правда, не принудительная: кнопки нет, всё работает без участия водителя.

Уверенности вне асфальта добавляют стальная защита двигателя и честные 210 мм клиренса. Но если всё же застрянете, путь для отступления будет только вперед – как и на большинстве пикапов, сзади буксировочной проушины нет. Зато под передним бампером сразу две – мощные и приваренные.

Живая классика

Хорошо, что в сегменте рамных пикапов китайцы пока не экспериментируют с роботами. Двухлитровый дизель на 162 «лошади» сочетается с гидромеханическим 8‑ступенчатым автоматом. Механику предлагают на домашнем рынке, но не в России, хотя у многих конкурентов такие версии есть.

Тандем мотора и коробки настроен удачно. Быстрые реакции на газ, мягкие переключения, достаточная для двухтонной машины динамика. Правда, расход топлива несколько смутил. В спокойном трассовом режиме вышло по чекам 10,2 л/100 км. Для сравнения: Changan Hunter Plus брал меньше 11 л/100 км. А он бензиновый, на 40% мощнее, да и дело было зимой.

Дизель Aucan – разработка компании Foton. Ремень привода ГРМ необходимо менять каждые 60 тысяч км. Для топливного фильтра регламент составили с перестраховкой: каждые 20 тысяч км. Замена масла в редукторах предписана с интервалом 40 тысяч км, в автоматической коробке и раздатке – через 80 тысяч км.

Настройкой ходовой части Tunland убеждает, что ему по плечу взять на борт гораздо больше официально заявленных 905 кг. Задняя рессорная подвеска на порожней машине «козлит», но траекторию при этом держит уверенно.

Снизу всё по классике. Зацепиться чем-то на бездорожье сложно. Тормоза дисковые на всех колесах.

Foton – пикап именно утилитарный, рассчитанный на работу с грузом. Если не испугаться кренов и входить в повороты пошустрее, можно удивиться поведению машины в положительном смысле. Всеядность подвески – это само собой.

Игра теней

Образ портят мелочи. Климат-контроль зачем-то включает вентилятор на максимальную скорость сразу после запуска, еще при холодном двигателе. Даже в +10 ºС на улице успеваешь замерзнуть от такого усердия. У передних кресел совсем плоская спинка. За час-два не замечаешь, а вот посидишь подольше, и спина начинает ныть.

Дважды за неделю Foton зажигал по утрам лампу Check engine. Она гасла после перезапуска и никак не отражалась на работе мотора. Причину оставили выяснять дилеру: наш сканер прочитать ошибки не сумел. Есть обогрев передних сидений с отдельными кнопками, несколько клавиш аудиосистемы и даже ветхозаветный прикуриватель. Ниже на тоннеле – управление трансмиссионными функциями и ездовыми режимами (Eco и Sport).

Интерьер «аналоговый»: много физических клавиш, приборка с настоящими циферблатами. Всё удобно читается и нажимается. Авторежим есть только у водительского стекла.

Второй ряд тесный и максимально аскетичный. Из излишеств – только USB-порт, который еще надо умудриться заметить в недрах консоли. Нет даже ручек на стойках. Еще одну проблему входа-выхода порождают подножки – вроде бы широкие, но сильно утопленные под пороги. Зимой при их использовании будут пачкаться и брюки, и обувь.

И отделка сидений… «Люксовая» ромбовидная прострочка не в силах скрыть неровные швы, перекосы фрагментов экокожи и торчащие нитки. Особенно заметно это пассажирам второго ряда, у которых перед глазами спинки передних кресел.

Сиденьям остро не хватает упора для поясницы. Отделка выглядит богато, но выполнена небрежно. Сзади тесновато. Ручек на средних стойках нет.

ОТТС на Tunland представительство почему-то никому не показывает. Судя по информации в открытом доступе, для модели допускается буксировка прицепа. Но только без тормозов, максимальной массой 750 кг. С одной стороны, какая-то странная полумера. Если посмотреть на пикапы вне больших городов, то их нередко увидишь запряженными в тяжелые прицепы. С другой, у некоторых китайских конкурентов и такой возможности нет, так что у Фотона в этом явное преимущество.

Foton не лишен стильных решений. Обратите внимание хотя бы на внешние крюки для крепления груза. Рейлинги на крыше полезны и на пикапе. Популярны они стали именно благодаря китайским машинам. Кузов с завода обработан защитным составом. Габариты – 1520×1580×440 мм. Центральный замок на задний борт не завязан.

Цены и комплектации

Формально комплектаций три: Base, Comfort и Premium. Несколько дилеров в один голос сказали, что базовой версии нет ни в наличии, ни в планах. И ее стоимость никто назвать не смог.

Пикапы в исполнении Comfort продаются по цене от 3,61 млн рублей, Premium стоит 3,86 млн. Без учета спецпредложений, которые, как известно, всегда индиви­дуальны.

С такими ценами Foton Tunland – самый дорогой пикап российского рынка. Чуть дешевле даже его собратья по полному приводу с муфтой – Changan Hunter Plus (3,43–3,48 млн) и Great Wall Poer (3,45–3,75 млн).

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

Tunland обладает характерной для пикапов хорошей геометрической проходимостью. Но почему-то на кузове нет защитного пластика. Легкий контакт – и вместо замены накладки поедете к жестянщикам. Фары и противотуманки – галогеновые.

Постоянный полный привод, связка дизеля и автомата, «аналоговый» интерьер Промахи в эргономике, высокая цена

Foton Tunland G7

Длина / ширина / высота / база 5340 / 1940 / 1870 / 3110 мм

5340 / 1940 / 1870 / 3110 мм Количество мест 5

5 Внутренние длина / ширина грузовой платформы 1520 / 1580 мм

1520 / 1580 мм Снаряженная / полная масса 2075 / 2980 кг

2075 / 2980 кг Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1968 см³; 119 кВт / 162 л. с. при 4000 об/мин; 388 Н·м при 1800–2600 об/мин

дизельный, Р4, 16 клапанов, 1968 см³; 119 кВт / 162 л. с. при 4000 об/мин; 388 Н·м при 1800–2600 об/мин Максимальная скорость 160 км/ч

160 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 76 л

ДТ / 76 л Расход топлива в смешанном цикле 8,1 л / 100 км

8,1 л / 100 км Трансмиссия полный привод; A8