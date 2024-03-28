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Двигатель 162 л. с., полный привод: в РФ начались продажи нового пикапа

В России появился новый пикап Foton Tunland G7 за 3,6 млн рублей

В РФ стартовали продажи среднеразмерного пикапа Foton Tunland G7, сообщает пресс-служба дистрибьютора марки.

Длина новинки равна 5340 мм при колесной базе 3110 мм, полезная нагрузка – 905 кг. Пикап оснащается 2-литровым дизельным мотором мощностью 162 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой АКП и системой полного привода.

Foton Tunland G7
Foton Tunland G7
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Также Foton Tunland G7 получил сиденья с подогревом с обивкой из экокожи, приборную панель с 7-дюймовым дисплеем, мультимедийную систему с 10-дюймовым экраном и камеру кругового обзора с системой помощи при парковке. Еще среди опций предусмотрены климат-контроль, бесключевой доступ.

Новинка оборудована комплексом систем помощи водителю, включая функцию предупреждения о лобовом столкновении, контроля полосы движения, предупреждения о столкновении с пешеходом и мониторинг слепых зон.

Пикап доступен к покупке в 3 комплектациях – Base (от 3,56 млн рублей), Comfort (от 3,6 млн рублей) и Premium (от 3,8 млн рублей).

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Источник: АВТОСТАТ

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Foton
Количество просмотров 3
28.03.2024
Фото:Foton
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