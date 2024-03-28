На эти способы обмана в автосервисах можно нарваться чаще всего
Подорожание ремонта машины после того, как с мастером уже была достигнута договоренность на определенную сумму, может свидетельствовать об обмане в автосервисе, рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.
Он отметил, что стоит насторожиться, если в процессе ремонта его стоимость начинает расти. «То же самое касается и внезапного «отказа» деталей, которые до этого работами без особых проблем», — пояснил специалист.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
По его словам, в автосервисах при заказе комплектующих их стоимость иногда начинает заметно расти. Бывает, что это сопровождается психологическим давлением со стороны мастеров и уверениями, что скоро цена вырастет еще больше.
Еще на обман в автосервисе укажет постоянное затягивание сроков ремонта, сообщил эксперт.
Ранее «За рулем» сообщал, что будет с легализацией «альтернативных» авто после 1 апреля.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: «Российская газета»