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На эти способы обмана в автосервисах можно нарваться чаще всего

Автоэксперт Васильев: рост стоимости ремонта укажет на обман в автосервисе

Подорожание ремонта машины после того, как с мастером уже была достигнута договоренность на определенную сумму, может свидетельствовать об обмане в автосервисе, рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

Он отметил, что стоит насторожиться, если в процессе ремонта его стоимость начинает расти. «То же самое касается и внезапного «отказа» деталей, которые до этого работами без особых проблем», — пояснил специалист.

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По его словам, в автосервисах при заказе комплектующих их стоимость иногда начинает заметно расти. Бывает, что это сопровождается психологическим давлением со стороны мастеров и уверениями, что скоро цена вырастет еще больше.

Еще на обман в автосервисе укажет постоянное затягивание сроков ремонта, сообщил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что будет с легализацией «альтернативных» авто после 1 апреля.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
28.03.2024
Фото:Depositphotos
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