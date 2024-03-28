На эти способы обмана в автосервисах можно нарваться чаще всего

Автоэксперт Васильев: рост стоимости ремонта укажет на обман в автосервисе

Подорожание ремонта машины после того, как с мастером уже была достигнута договоренность на определенную сумму, может свидетельствовать об обмане в автосервисе, рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

Он отметил, что стоит насторожиться, если в процессе ремонта его стоимость начинает расти. «То же самое касается и внезапного «отказа» деталей, которые до этого работами без особых проблем», — пояснил специалист.

По его словам, в автосервисах при заказе комплектующих их стоимость иногда начинает заметно расти. Бывает, что это сопровождается психологическим давлением со стороны мастеров и уверениями, что скоро цена вырастет еще больше.

Еще на обман в автосервисе укажет постоянное затягивание сроков ремонта, сообщил эксперт.

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Источник: «Российская газета»