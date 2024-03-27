Проскочить не получится: что будет с легализацией «альтернативных» авто после 1 апреля

Кадаков: не успевшие оформить «альтернативные» авто до 1 апреля доплатят сборы

С 1 апреля вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора для машин, ввезенных в РФ через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме России, в союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.

С 1 апреля текущего года все недоплаченные налоги и сборы, вследствие занижения таможенной стоимости машин, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, будут доначисляться при уплате утилизационного сбора, обязательного к уплате физическими и юрлицами. Государство таким образом хочет пресечь «схематозный» ввоз машин.

Таможня будет отслеживать сделанные в странах ЕАЭС платежи — и все недоимки прибавит к утильсбору. Так, если в Киргизии за машину из-за занижения инвойсовой стоимости выплатили 2000 евро таможенной пошлины, а по тарифной сетке за эту модель необходимо было заплатить 12 000 евро, то недостающие 10 000 прибавят к сумме утильсбора.

Также прибавят недоимки по НДС и по акцизу в случае обнаружения таковых. И лишь выплатив полностью начисленный совокупный платеж, можно будет легализовать автомобиль в РФ.

Главред «За рулем» Максим Кадаков в связи с этим предположил, что после 1 апреля возникнет та же ситуация, что была с уплатой утилизационного сбора: появится множество покупателей, надеявшихся проскочить с покупкой и легализацией дешевых «альтернативных» машин до 1 апреля — и не успевших сделать это.

Этим людям придется доплачивать таможенные сборы, считает Кадаков. Граждане опять, как это уже было с утильсбором, будут просить отсрочки или «переходного периода» для тех, кто приобрел автомобиль буквально накануне и не успел в таможню.

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