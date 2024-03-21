Что надо сделать с АКБ после зимы – и о чем забывают автомобилисты

Эксперт «За рулем» рассказал, как продлить жизнь АКБ и не навредить машине

Сколько служит АКБ?

Точный ответ содержится в п. 7.3.3 ГОСТ Р 53165-2020. Для батарей с уменьшенным расходом воды срок службы должен составлять не менее 24 месяцев при пробеге не более 100 тысяч км. Но это усредненные показатели – на практике случаются отклонения в обе стороны. Например, мой личный рекорд – 8 лет.

Дешевле будут?

В нынешней экономической ситуации, когда все дорожает, вряд ли стоит рассчитывать, что именно на АКБ цены снизятся. Тем более, что есть и неявная причина, связанная с увеличением срока службы батарей! У производителей вследствие этого снижается товарооборот – и они вынуждены поднимать цены, чтобы не разориться.

Кроме того, производители АКБ сейчас испытывают нехватку сырья. Стоимость свинца растет, а вслед за ней увеличивается и себестоимость новых аккумуляторных батарей. Соответственно, и цены будут повышаться.

Но не стоит забывать и о сезонном колебании цен. Весной спрос на АКБ падает, а значит и цены на батареи могут быть более привлекательными, чем в «горячий» зимний сезон. Кроме того, за сдачу старой батареи наверняка дадут хорошую скидку.

При «прикуривании» у автомобилей-доноров с электронной системой управления, особенно последних поколений, двигатель должен быть заглушен.

Опасно отсоединять АКБ от бортовой сети?

Чем современнее автомобиль, тем больше вероятность, что при отключении АКБ от бортовой сети произойдет сбой. Со старыми машинами (из прошлого века) никаких проблем не будет. На большинстве автомобилей первой декады 2000-х годов (например, Volvo S60) могут всего лишь сбиться настройки аудиосистемы или часов.

На более современных автомобилях (Mercedes-Benz W204, Volvo S90) установлены две АКБ – при разряде основной, резервная сохраняет настройки. Однако на том же Volvo S90 при отключении основной батареи в багажном отделении срабатывает аварийная сигнализация (управляющая электроника расценивает это как несанкционированное вмешательство в конструкцию машины).

Чтобы отключение батареи прошло безболезненно, используйте резервный источник питания. Например, три литий-ионных аккумулятора типа 18650, соединенных последовательно. Соблюдая полярность, подключаемся к клеммам автомобиля. Затем отсоединяемся от штатной батареи и спокойно проводим с ней все необходимые операции. Риск программных сбоев в автомобиле при такой схеме сводится к минимуму.

Согласно ГОСТ Р 53165-2020 зарядное напряжение для батарей открытого типа должно составлять 16 В. Для АКБ с регулирующими клапанами VRLA, к которым относятся AGM, - 14,8 В. В современных зарядных устройствах есть кнопка выбора заряда для обычных АКБ и для батарей в AGM-исполнении.

Менять или не менять?

Если поводов для беспокойства АКБ не подает и ее возраст небольшой, вопрос о ее замене можно отложить хотя бы до глубокой осени. Лучший показатель – пуск мотора. Если стартер крутит бодро и мотор заводиться мгновенно - поводов для беспокойства нет.

Для большей уверенности стоить измерить напряжение на клеммах АКБ. При работающем моторе тестер должен показывать 14,0–14,4 В. А после выключения мотора - 12,5–12,6 В. Этот замер нужно проводить через пару часов после езды.

Если напряжение меньше, для начала подзарядите батарею от стационарного зарядного устройства. Осмотрите ее корпус – нет ли вздутий и трещин. Через неделю-другую повторите замеры. Если напряжение все равно низкое, собирайтесь за новой АКБ.

Как заставить аккумулятор служить дольше – секреты экспертов «За рулем»