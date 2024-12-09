Мощный дизель, классический автомат, муфта… Но есть и минусы

«За рулем» испытал на тестах выносливый автомобиль Foton Tunland

Foton Tunland – имя в российском сегменте пикапов знакомое. Модель появилась на нашем рынке еще в середине 2010-х годов, но на фоне породистых конкурентов оставалась в тени. Теперь ее шансы выше, да и поколение машины успело смениться.

Foton Tunland представляет собой редкий вид пикапа с автоматическим режимом работы полного привода и правильной силовой установкой. Однако в мелочах машине еще есть куда расти.

Полный привод Foton Tunland

Фишка пикапа – в нетипичном для утилитарных рамников полном приводе. Обычно на такие ставят part-time. Схема с жестким подключением передних колес не позволяет ездить на всех ведущих по асфальту.

На Фотоне используется муфта, и в трансмиссии есть автоматический режим полного привода – как на кроссовере: тяга между осями распределяется электроникой. При этом сохранены все атрибуты настоящего внедорожника: понижающий ряд, блокировки центрального и заднего дифференциалов.

Мотор и коробка Foton Tunland

Foton Tunland удивляет отсутствием пластиковых накладок. Любой контакт обернется не заменой небольшого элемента, а рихтовкой и окраской железа.

Механическая коробка для тяжелых условий, конечно, лучше автоматической. Она надежнее и дешевле в ремонте. Но прогресс и желание повысить комфорт пришло и в класс пикапов.

К счастью, китайцы не догадались ставить на рамники модные преселективы. Поэтому Foton Tunland оснащен классическим 8-ступенчатым автоматом. А вот бензиновые турбомоторы в КНР на пикапах – в порядке вещей. Для нас такое в диковинку.

Но и тут модель придерживается традиций. Двухлитровый дизель мощностью 162 л.с. хорошо подружен с коробкой и наделяет машину приемлемой динамикой.

Шасси Foton Tunland

В салоне Foton Tunland – подзабытое нынче изобилие физических клавиш. И комбинация приборов приятно аналоговая.

Настройкой ходовой части Tunland убеждает, что ему по плечу взять на борт гораздо больше официально заявленных 905 кг.

Задняя рессорная подвеска на порожней машине «козлит», но траекторию при этом держит уверенно. Если не пугаться кренов и входить в повороты пошустрее, можно удивиться поведению пикапа – конечно, в хорошем смысле. Всеядность подвески – это само собой.

Foton – именно утилитарный пикап, рассчитанный на работу с грузом.

Минусы Foton Tunland

По силовому агрегату, трансмиссии, шасси и ездовым настройкам Tunland неплох. Однако впечатление о машине формируют не только они, но и более мелкие детали. Тут у автомобиля хватает нюансов.

Сзади в Foton Tunland тесновато. Из излишеств есть только USB-порт в торце консоли.

По странной китайской традиции буксировочные проушины есть только спереди. Как тянуть машину назад – та еще задачка.

Расход топлива в спокойном загородном режиме оказался около 10 л на 100 км, что немало для дизеля скромной отдачи при 8-ступенчатом автомате.

Климат-контроль на холодном моторе сразу начинает работать на максимальной скорости вентилятора. Пока пойдет теплый воздух, успеваешь подмерзнуть.

Плоская спинка передних сидений без поддержки поясницы в дальней дороге заставляет ныть спину. Второй ряд тесный и совсем аскетичный. Нет даже ручек на стойках, облегчающих посадку.

Но удивительнее всего – крайне небрежная отделка сидений: с неровными швами, перекосами лоскутов и торчащими нитками.

Цены на Foton Tunland

Для модели указано три комплектации. Однако обзвон дилеров показал, что базовой нет ни в наличии, ни в планах. В среднем оснащении Comfort пикап продается по цене от 3,61 млн рублей, топовый Premium стоит 3,86 млн рублей.

То есть, Foton Tunland оказался самым дорогим пикапом на российском рынке!

6 ведущих, 750 мм под днищем, запас хода – 2000 км: самый надежный российский внедорожник. «За рулем» протестировал на суше и в воде большой вездеход Бурлак.