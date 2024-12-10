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ГАЗель NN – теперь минивэн на полном приводе! Первые фото

На выставке Comtrans 2024 представлена полноприводная ГАЗель NN 4х4

10 декабря на выставке Comtrans 2024 прошла презентация новой модификации из семейства ГАЗель NN – это полноприводный минивэн. Ожидается, что такой вариант пополнит гамму кузовов, ныне доступных для ГАЗели нового поколения: сейчас предлагаются цельнометаллический фургон, грузопассажирский комби, бортовой грузовик и автобус для пассажироперевозок.

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Напомним, ранее заводскую модификацию минивэн получил «младший брат» Соболь NN, теперь же такая будет и у более вместительной ГАЗели. Как сообщает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, новая машина предназначена для перевозки 7 человек, включая водителя. В салоне - два трехместных ряда, второй из которых размещается по ходу или против хода движения.

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Оба ряда двигаются по салазкам, что позволяет получать различный по вместимости багажный отсек. Кроме того, подушки второго и третьего рядов можно откинуть вверх, чтобы организовать площадку для багажа в центральной части салона. А также есть возможность полностью разложить сиденья, получив просторную кровать, или же снять совсем – чтобы перевезти громоздкий груз.

Еще одна особенность, связывающая нынешний экспонат с Соболем – полный привод. У нового Соболя NN версия 4х4 уже есть, теперь же такую «примеряют» и для ГАЗели NN. Главный редактор «За рулем» рассказал об особенностях полного привода на модификации ГАЗель NN 4х4.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Для полноприводных автомобилей поколения NN разработан оригинальный передний модуль с подрамником, редуктором и независимой пружинной подвеской. Другой полностью новый узел – раздаточная коробка с прямой передачей, планетарным понижающим редуктором и электронным управлением поворотной шайбой. Отказ от рычагов механического переключения режимов раздаточной коробки позволяет уменьшить уровень шума в кабине.

Источник: Максим Кадаков

10 декабря
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«За рулем»
Количество просмотров 20
10.12.2024 
Фото:
«За рулем»
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