ГАЗель NN – теперь минивэн на полном приводе! Первые фото

На выставке Comtrans 2024 представлена полноприводная ГАЗель NN 4х4

10 декабря на выставке Comtrans 2024 прошла презентация новой модификации из семейства ГАЗель NN – это полноприводный минивэн. Ожидается, что такой вариант пополнит гамму кузовов, ныне доступных для ГАЗели нового поколения: сейчас предлагаются цельнометаллический фургон, грузопассажирский комби, бортовой грузовик и автобус для пассажироперевозок.

Напомним, ранее заводскую модификацию минивэн получил «младший брат» Соболь NN, теперь же такая будет и у более вместительной ГАЗели. Как сообщает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, новая машина предназначена для перевозки 7 человек, включая водителя. В салоне - два трехместных ряда, второй из которых размещается по ходу или против хода движения.

Оба ряда двигаются по салазкам, что позволяет получать различный по вместимости багажный отсек. Кроме того, подушки второго и третьего рядов можно откинуть вверх, чтобы организовать площадку для багажа в центральной части салона. А также есть возможность полностью разложить сиденья, получив просторную кровать, или же снять совсем – чтобы перевезти громоздкий груз.

Еще одна особенность, связывающая нынешний экспонат с Соболем – полный привод. У нового Соболя NN версия 4х4 уже есть, теперь же такую «примеряют» и для ГАЗели NN. Главный редактор «За рулем» рассказал об особенностях полного привода на модификации ГАЗель NN 4х4.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Для полноприводных автомобилей поколения NN разработан оригинальный передний модуль с подрамником, редуктором и независимой пружинной подвеской. Другой полностью новый узел – раздаточная коробка с прямой передачей, планетарным понижающим редуктором и электронным управлением поворотной шайбой. Отказ от рычагов механического переключения режимов раздаточной коробки позволяет уменьшить уровень шума в кабине.

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Источник: Максим Кадаков