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Названа дата старта продаж полноприводного Соболя NN 4WD

Полноприводный Соболь NN 4WD поступит в продажу уже в сентябре

Дилерская сеть ГК «СТТ» (дистрибьютор ГАЗа) начнет реализацию товарных экземпляров полноприводного Соболя NN 4WD 17 сентября. Об этом источник сообщает со ссылкой на информацию, полученную от одного из крупных дилеров. Официально дата пока не подтверждена.

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Ранее стала известная цена нового полноприводного Соболя в предзаказе: за машину в грузопассажирском исполнении просят от 3 740 000 рублей. Кроме такого варианта кузова, у полноприводной модификации будут версии грузового фургона и пассажирского микроавтобуса.

ГАЗ Соболь NN 4WD
ГАЗ Соболь NN 4WD

Под капотом у первых товарных машин будет стоять турбодизель 2.5 литра (150 л.с. 420 Нм), хотя планировался и 3-литровый мотор, пока проходящий испытания. В паре с 2,5-литрвым мотором работает 6-ступенчатая МКП. Подключаемый полный привод – с «ультракороткой» понижающей передачей на 2,82. «За рулем» уже испытал такую машину.

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Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 703
06.09.2024
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