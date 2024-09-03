Стала известна цена полноприводного Соболя NN

Дилер ГАЗа опубликовал цены на новый полноприводный Соболь NN 4×4

В Сети появился прайс-лист на только что запущенный в производство полноприводный вариант нового Соболя – ГАЗ Соболь NN 4×4. Один из дилеров опубликовал цены, начинающиеся от 3 740 000 рублей, в другом автоцентре цена на машину составляет 3 765 000 рублей.

Отметим, что официально производитель цены на новинку пока не озвучивал. Источник, обративший внимание на факт появления цен в Сети, отмечает, что пока доступны только грузопассажирские машины в исполнении «фургон-комби».

ГАЗ Соболь NN 4×4

Всего же у нового полноприводного Соболя должно быть пять типов кузова: помимо комби, это цельнометаллический фургон, микроавтобус (на фото), бортовой грузовик и «голое» шасси. Трансмиссия машины – 6-ступенчатая МКП и подключаемый полный привод с «ультракороткой» понижайкой на 2,82.

Сообщалось, что все версии оснащаются турбодизелем 2.5 литра (150 л.с. 420 Нм), хотя мы помним, что для этой версии планировался и 3-литровый мотор. Судя по всему, его начнут ставить чуть позже – он проходит испытания.

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Источник: Автопоток