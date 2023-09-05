Полноприводный Соболь NN дебютировал на Comtrans 2023

Серийный выпуск Соболя NN 4×4 наладят в декабре 2023 года

Полноприводный Соболь NN с независимой передней подвеской, новой раздаткой и двойной кабиной стал одной из новинок, представленных на выставке Comtrans 2023 ГК «Современные транспортные технологии» (СТТ).

От обычной версии он отличается возможностью жесткого подключения передней оси, а также понижающим рядом в трансмиссии. Также изменен принцип подключения полного привода: на новом Соболе водитель может сделать это кнопкой автоматического переключения, которую вынесли на центральную консоль.

Соболь NN 4×4

Соболь NN 4×4 будет комплектоваться дизельным двигателем объемом 2,8 л или бензиновым объемом 2,7 л.

Помимо изменений в технической части, в новой версии автомобиля улучшено оснащение салона и комплектация.

Соболь NN 4×4 Соболь NN 4×4

Начать серийный выпуск полноприводного Соболя автопроизводитель планирует в декабре 2023 года. О стоимости новинки пока не сообщается.

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Источник: Газета.ru

P. S. Соболь NN – один из номинантов Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили



