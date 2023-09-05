Полноприводный Соболь NN дебютировал на Comtrans 2023
Полноприводный Соболь NN с независимой передней подвеской, новой раздаткой и двойной кабиной стал одной из новинок, представленных на выставке Comtrans 2023 ГК «Современные транспортные технологии» (СТТ).
От обычной версии он отличается возможностью жесткого подключения передней оси, а также понижающим рядом в трансмиссии. Также изменен принцип подключения полного привода: на новом Соболе водитель может сделать это кнопкой автоматического переключения, которую вынесли на центральную консоль.
Соболь NN 4×4 будет комплектоваться дизельным двигателем объемом 2,8 л или бензиновым объемом 2,7 л.
Помимо изменений в технической части, в новой версии автомобиля улучшено оснащение салона и комплектация.
Начать серийный выпуск полноприводного Соболя автопроизводитель планирует в декабре 2023 года. О стоимости новинки пока не сообщается.
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Источник: Газета.ru
P. S. Соболь NN – один из номинантов Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили
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Отзывы о ГАЗ Соболь (13)
Хороший семейный автомобиль коротко говоря. Много вложений не требует, ломается не часто и запчасти достать не проблема по адекватной цене. Каждые 10 тыс. – меняю масло, 20-25 тыс – топливный и маслянный фильтра. Периодически смазываю и шприцую подшипники и крестовины. Машина у меня на дизеле, по расходу на полном приводе у меня выходит в среднем 9 литров на скорости 80 км/ч по трассе. По городу выходит чуть больше.