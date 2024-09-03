За Соболь NN 4х4 просят 3 740 000 рублей – разбираемся, за что такие деньги!

Илья Хлебушкин: новый полноприводный Соболь кардинально отличается от прежнего

Как ранее сообщал «За рулем», в Сети появилась цена на новый, только что запущенный в производство ГАЗ Соболь NN 4х4 – цена на предзаказ полноприводного автомобиля в комбинированном грузопассажирском варианте кузова составляет 3 740 000 рублей.

Не дожидаясь, пока автомобили реально появятся у дилеров, издание подготовило обзорное видео и тест-драйв ГАЗ Соболь NN 4х4, в котором подробно раскрыты все отличия нового полноприводного Соболя от машины первого поколения.

Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:

Илья Хлебушкин, За рулем

– К жесткости кузова у меня вопросов нет вообще никаких. Она получилась хорошей в том числе из-за того, что все соединения кузова сначала проклеиваются, а только затем – свариваются.

Это положительно сказывается и на жесткости кузова, которая на некоторых участках выросла в 3 раза, и на антикоррозионной стойкости.

Что еще сделано, чтобы кузов Соболя не ржавел? Как он едет на бездорожье и асфальте, каков союз нового дизеля и коробки? Какие интересные (и даже оригинальные!) решения применили инженеры ГАЗа в этой машине? Смотрим видео «За рулем»!