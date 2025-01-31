Соболи и ГАЗели с новыми двигателями вышли в продажу

В России начались продажи автомобилей Соболь и ГАЗель с экологичными моторами

Компания «Современные транспортные технологии» сообщила, что в продаже появились заднеприводные модели Соболь NN и ГАЗель NN, а также автобусы ГАЗель Next и ГАЗель City с новыми моторами стандарта Евро-5.

Это модернизированные дизельные двигатели G-серии объемом 2,5 литра и мощностью в 150 л.с.

ГАЗ Соболь NN

Соответствие требованиям пятого экокласса обеспечивается за счет установки дроссельной заслонки и турбокомпрессора с электронным управлением, каталитического нейтрализатора, сажевого фильтра и системы рециркуляции отработавших газов. Уточняется, что моторы сохранили показатели мощности.

В моделях с 5-ступенчатой КП мотор в исполнении Евро-5 развивает крутящий момент до 330 Нм, а для авто с 6-ступенчатой МКП крутящий момент увеличен до 420 Нм.

Система рециркуляции выхлопных газов (EGR), появившаяся на дизельных моторах Евро-5, предназначена для снижения токсичности выхлопов.

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Источник: Известия