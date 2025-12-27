Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору для российских производителей
Минпромторг подготовил проект постановления, который предлагает отсрочить оплату утилизационного сбора для крупнейших отечественных автомобильных производителей и изготовителей прицепов. Об этом сообщается на сайте министерства.
Согласно документу, сроки уплаты за четвертый квартал 2025 года и первые три квартала 2026 года предлагается перенести на декабрь 2026 года.
«За IV квартал 2025 года и за I–III кварталы 2026 года крупнейшие производители, заключившие с Минпромторгом специальный инвестиционный контракт в сфере производства транспортных средств, а также крупнейшие производители прицепов, должны уплатить утильсбор до 15 декабря 2026 года», – говорится в проекте постановления.
С 1 декабря в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора. Теперь ставка зависит не только от объема двигателя, но и от его мощности. Льготный утильсбор для физлиц при ввозе легковых автомобилей из-за границы сохраняется только для машин с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил. Для остальных автомобилей тариф рассчитывается по коммерческим ставкам.
Кроме того, изменения коснулись электромобилей и гибридов: при расчете ставок теперь учитывается суммарная мощность всех двигателей в силовой установке.
