Газон NEXT получил электронного защитника: на страже курса — система ESC

Комментарий:

Почитал здесь отзывы о ГАЗоне NEXT и могу со 100% уверенностью сказать что все хвалебные отзывы являются липовыми т.е. сказочными выдумками продавашек-манагеров этих ГАЗонов. Посмотрите видеообзоры о ГАЗоне NEXT на ютубе - там люди реально с ними мучаются, а тут одни похвалы. Да ещё и написаны людьми НЕ имеющими ни малейшего понимания в матчасти автомобиля и написаны в стиле c.K.y.д.0.y.M.и.я. На самом деле ГАЗон Некст очень НЕ надёжный автомобиль с высокой продажной стоимостью которая никак не оправдывает себя. О его надёжности можно сказать что она от слова никакая т.е. как таковая отсутствует вообще. В следствии чего постоянно приходится его ремонтировать, а это простои и потеря клиентов, да и цены на запчасти и расходники у этого чуда техники непомерно завышены. Цены на некоторые запчасти на ГАЗона Некст кусаются и находятся на уровне цен на запчасти для иномарок, а иногда и выше, хотя как ни странно качество запчастей никакое а по сути ужасающее. Из плюсов можно выделить только его привлекательный внешний вид, и то это только на первый взгляд. Кабина очень тесная и не комфортаная - для дальних поездок не годится. Пластик в кабине дубовый и гремит на каждой неровности, а от солнца пластик трескается, либо его ведёт. Сиденье водителя хоть и на амортизирующей подвеске, но оно крайне не надёжное и не удобное а так же не выдерживает никакой критики. В течении года сиденье разваливается а подвеска сиденья ломается и приходится покупать новое, либо ставить сиденье с иномарки. Подвеска так же не выдерживает никакой критики. В передней малолистовой рессоре постоянно ломаются листы. Задняя рессора от старого ГАЗона и она понадёжней, но уже при загрузке всего лишь в четыре тонны задняя рессора выгибается в обратную сторону, и ощущение что она вот-вот сломается. Особый минус и гемор это рулевые наконечники. По размеру они практически как Газелевские и потому разбиваются крайне быстро - очень часто их приходится менять, каждые 30 тыс.км это очень мало. КПП без конца сыпется - неужели за такую стоимость автомобиля нельзя было впихнуть в него хорошую надёжную коробку передач ?! Рама - за счёт того что её разрезали и удлинили, она стала крайне хлипкой. Колёса - если 240R20 (8,25R20) на дисках со стопорным кольцом, то это тихий ужас - эти диски вообще бесполезно балансировать, они кривые до безобразия и создавались ещё при царе горохе для медленной езды по пересечённой местности, с ресурсом резины (шин) около 50 тыс.км - что в общем то так и есть и на пробеге в 30 тыс.км на протектор без слёз не глянешь. Ну и как следствие кривых дисков и слабых рулевых шарниров - очень быстро разбиваются шкворни. С бескамерными дисками (и соответственно бескамерными шинами) дела обстоят значительно луче. Двигатель ЯМЗ-534 - на первый взгляд его внешний вид и характеристики обнадёживают, но когда ты прокатишься, особенно гружёный, то это мнение кардинально меняется в худшую сторону. Заявленных в ТТХ 150 л.с. ну никак не ощущаешь - видимо движок сильно задушили ЕГРом и сажевым фильтром. По сути и по ощущениям реальная мощность двигателя ощущается на уровне всего лишь в 100 л.с. Если на подъёме на гружёном (даже каких то две тонны !!!) ГАЗоне Некст ты догоняешь еле пыхтящего перегруженного КАМАЗА (или нечто другое) и не успеваешь обогнать, то при возможности обгона ты это уже не сделаешь - на хватает мощи, и будешь так же пыхтеть до конца подъёма с этим КАМАЗом. Расход топлива - 23-25 литра ДТ на 10 км\ч - это нереально много, особенно если учитывать что на аналогичных иномарках расход топлива составляет всего лишь 14-18 литров !!! Топливная аппаратура Бош - здесь ровным счётом как и у иномарок т.е. всё одинаково и форсунки и ТНВД с впрыском Коммон Райл крайне не любят НЕ качественное топливо. Перепрошивка ЭБУ двигателя и удаление ЕГР и сажевика дают не большой положительный результат в прибавке мощности и снижении расхода топлива. Надёжность двигателя - оставляет желать лучшего. Хорошо если до капиталки он отходит 100 тыс.км - значит вам несказанно повезло. Болячка этого движка резиновые кольца уплотнители под гильзами, которые дают течь. Неужели такую простейшую деталь как резиновое кольцо нельзя было сделать из качественного материала ?! Турбокомпрессор (для чайников просто турбина) - на многих ГАЗонах она выхаживает всего лишь 30 тыс.км !!! Вы не заметили - что то многие агрегаты у ГАЗона ходят по 30 тыс.км - сразу вспоминается запрограммированный износ деталей и агрегатов )) Если возьмёте с Китайским двигателем Cummins ISF 3.8, то он будет потяговитее и по расходу не так прожорлив, но то что он Китайский говорит само за себя о том что он очень НЕ надёжен. Старался изложить кратко, тем не менее изложил всё действительно кратко и по существу. Так что делайте вывод стоит ли покупать такой крайне НЕ надёжный грузовик и по такой не реально завышенной цене. Я поработал три года на ГАЗоне Некст и остался им крайне не доволен. Для себя бы его не купил.