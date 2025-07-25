#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Fiat Topolino
25 июля
В РФ продают редкий 8-сильный автомобиль 2025 г. в. по цене кроссовера
В России в продаже появился электромобиль Fiat...
Названы три надежных китайских кроссовера с пробегом
25 июля
Названы три надежных китайских кроссовера с пробегом
Эксперт Житнухин назвал три лучших китайских...
ЦБ снизил ключевую ставку: что будет с продажами машин
25 июля
ЦБ снизил ключевую ставку: что будет с продажами машин
Эксперт Акимова: снижение ставки ЦБ до 18%...

Срок гарантии на детали для автомобилей Газель Next вырос

ГАЗ увеличил срок гарантии на подшипники Газели Next до 150 000 км пробега

Автомобильный завод ГАЗ изменил условия гарантии на подшипники ступиц заднего моста для модели Газель Next.

Рекомендуем
Если банк отказал: 7 реальных способов купить автомобиль

Теперь срок гарантии составляет три года или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Пресс-служба компании «Современные транспортные технологии» (СТТ) сообщила, что такие же условия применяются и к заднему мосту в сборе. Ранее гарантия на эти подшипники была лишь 12 месяцев или 40 000 км пробега.

В «СТТ» объяснили, что прежний срок был стандартным для деталей, подверженных быстрому износу, таких как тормозные колодки и осветительные приборы. Теперь продление гарантии стало возможным благодаря улучшению качества и повышению устойчивости подшипников к нагрузкам.

Газель Next
Газель Next

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Новые условия распространяются на все автомобили, включая как уже эксплуатируемые, так и те, которые поступят в продажу в ближайшее время.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ объяснил логотипы Renault в Lada Iskra.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Quto

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:ГАЗ
Количество просмотров 5
25.07.2025 
Фото:ГАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о ГАЗ ГАЗель Next (35)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
ГАЗ ГАЗель Next  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Хочу поделиться своими мыслями о пользовании Газели Некст. Сидений в салоне хватает. Кабина водителя так вообще очень комфортная. После обкатки авто стало ездить еще лучше. Расход горючки не высок, и это при такой цене. Я доволен.
Недостатки:
6 передачи и правда не хватает.
Комментарий:
советую авто
-4