Срок гарантии на детали для автомобилей Газель Next вырос

ГАЗ увеличил срок гарантии на подшипники Газели Next до 150 000 км пробега

Автомобильный завод ГАЗ изменил условия гарантии на подшипники ступиц заднего моста для модели Газель Next.

Теперь срок гарантии составляет три года или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Пресс-служба компании «Современные транспортные технологии» (СТТ) сообщила, что такие же условия применяются и к заднему мосту в сборе. Ранее гарантия на эти подшипники была лишь 12 месяцев или 40 000 км пробега.

В «СТТ» объяснили, что прежний срок был стандартным для деталей, подверженных быстрому износу, таких как тормозные колодки и осветительные приборы. Теперь продление гарантии стало возможным благодаря улучшению качества и повышению устойчивости подшипников к нагрузкам.

Газель Next

Новые условия распространяются на все автомобили, включая как уже эксплуатируемые, так и те, которые поступят в продажу в ближайшее время.

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Источник: Quto