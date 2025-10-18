Новые двигатели на российских машинах — теперь официально

Соболь NN, Газон NEXT, Валдай 12 и Валдай 45 получили газовые двигатели

Компания «СТТ» на Петербургском международном газовом форуме показала газомоторные модификации нижегородских машин.

В частности, на стенде был представлен венчающий гамму нижегородских машин седельный тягач в газовом исполнении – Валдай 45 LNG. Он, как и недавно стартовавший одноклассник от МАЗа, оснащен двигателем на сжиженном природном газе (СПГ, LNG). Мощность газовой рядной «шестерки» – 570 л.с. Запас хода у Валдая 45 LNG получился сравнимый с газовым МАЗ-54А02N – 1200 км при емкости криобаков 950 л.

На ступень ниже – среднетоннажник Валдай 12 CNG: тут силовая установка работает не на сжиженном, а на компримированном природном газе (КПГ, CNG). В качестве нее выступает ЯМЗ-535 CNG (5.1 л, 170 л.с., Евро-5), питающаяся от четырех металлокомпозитных баллонов на 100 кубометров. Коробка передач – 6-ступенчатая механика, есть люк для коробки отбора мощности.

Еще одна машина с тем же ЯМЗ-535 CNG – это Газон NEXT 8,7 CNG. У него газ хранится в семи стальных газовых баллонах. Есть три версии шасси: короткобазное (3770 мм), длиннобазное (4515 мм) и длиннобазное с двухрядной кабиной, рассчитанной на семь человек.

И самый компактный из представленных – это Соболь NN 4х4 Комби с 3-литровым битопливным двигателем Evotech A3055, умеющим потреблять как КПГ, так и обычный бензин. Газовые баллоны размещены под полом кузова в заднем свесе и внутри грузового отсека. Запас хода на газу – до 360 км. Машина имеет салон на шесть человек и грузовой отсек более 4 кубометров – и позиционируется как автомобиль для перевозки ремонтных бригад.