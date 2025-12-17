#
>
17 декабря
Российские машины появились в продаже в Аравии
Российские машины появились в продаже в Аравии

В Йемене начал работу первый дилерский центр Lada

На южной части Аравийского полуострова в Йемене начал работу первый дистрибьютор марки Lada.

По информации Telegram-канала «Автопоток», новый дилерский центр будет предлагать весь ассортимент моделей бренда.

Шоу-рум открылся в столице страны, в городе Сана, на улице Аль-Ситтин. У дистрибьютора также имеется своя собственная интернет-страница.

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы GAC GS3 и минивэны M8 российской сборки вышли в продажу и подешевели.

Ушакова Ирина
Фото:Лада Центр Йемен
17.12.2025 
Фото:Лада Центр Йемен
