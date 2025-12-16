Первые автомобили GAC, выпущенные в РФ, появились в продаже: известны цены

Кроссоверы GAC GS3 и минивэны M8 российской сборки вышли в продажу и подешевели

В результате мониторинга нового каталог автомобилей компании Avilon портал «Китайские автомобили» сообщают о продаже первых экземпляров марки GAC, произведённых в России. Эти автомобили имеют VIN-номера, начинающиеся с кода «Z94», что указывает на завод Hyundai в Сестрорецке (Санкт-Петербург).

Ранее сообщалось о сертификации трёх моделей GAC российской сборки, однако представители «Группы АГР», управляющей заводом, опровергли эти данные. Тем не менее, теперь физические автомобили из первой серийной партии доступны для покупки в России.

На данный момент автомобили GAC, собранные в России, являются редкостью, при этом их стоимость находится ниже официальных цен.

GAC GS3

Первыми сошедшими с конвейера стали кроссоверы GAC GS3. Все найденные экземпляры с российским VIN-номером были произведены в 2025 году и выпущены в начальной комплектации GS, предлагая серый цвет кузова («Матовый графит») и черный салон. Без учёта скидок их цена варьируется от 2 226 000 до 2 299 000 рублей, а максимальные предложения позволяют снизить цену до 1 999 000 рублей.

GAC GS3

GAC GS3 китайской сборки стоит значительно дороже, его цена в начальной комплектации GS без учета скидок составляет 2 449 000 рублей, снижаться она может до 2 349 000 рублей.

GAC GS3 представляет собой компактный кроссовер с размерами 4410×1850×1600 мм и колесной базой 2650 мм. Под капотом установлен 1,5-литровый двигатель, развивающий мощность 170 л. с. и 250 Нм крутящего момента. Трансмиссия представлена 7-ступенчатым роботом, а привод является передним.

Интерьер GAC GS3

GAC M8

Следующее авто, произведенное на российском заводе, это минивэн GAC M8. Все экземпляры были также произведены в 2025 году и выполнены в предмаксимальной комплектации GX Premium. Стоимость GAC M8 GX Premium составила 5 643 000 рублей, тогда как его китайский аналог в аналогичной комплектации достигает 6 499 999 рублей без учёта акций. С учётом всех возможных скидок цена китайского варианта может быть снижена лишь до 5 799 999 рублей.

GAC M8

GAC M8 – это крупный автомобиль с ярким дизайном, его размеры составляют 5212×1893×1723 мм, а колёсная база равна 3070 мм. Двигатель представляет собой бензиновый агрегат объёмом 2 литра, который развивает мощность 231 л. с. и 380 Нм. В сочетании с этим работает 8-диапазонный автомат Aisin, а привод также передний.

