В июле этот бренд резко ворвался в десятку самых популярных марок России

В июле 2025 года в России был продан 2611 автомобиль бренда GAC

Прошедший июль стал для бренда GAC лучшим месяцем 2025 года по продажам в России. Всего российские покупатели приобрели 2611 легковых автомобилей и кроссоверов бренда, что позволило GAC подняться на 9-е место в топ-10 самых популярных марок российского авторынка, а рыночная доля достигла рекордного уровня – 2,4%.

Драйвером рекордного спроса на автомобили GAC в июле стал стильный городской кроссовер GS3. С результатом 1399 автомобилей он лидирует по продажам среди всего модельного ряда.

На втором месте идет флагманский полноразмерный кроссовер GAC GS8 (продажи в июле 978 автомобилей), третье место занимает семейный кроссовер GAC GS4 (продажи в июле – 256 автомобилей).

Модели GAC слева направо: GS4, Empow, GS8, GS3, M8
Модели GAC слева направо: GS4, Empow, GS8, GS3, M8

Стабильным спросом продолжает пользоваться премиальный минивэн GAC M8 (89 автомобилей). Замыкает пятерку спортивный GAC Empow – в июле ключи от стильного и динамичного седана получили 62 клиента.

Всего за первые семь месяцев 2025 года на российском рынке был реализован 10 101 автомобиль бренда GAC.

Рост популярности бренда в России связан как с расширением модельной линейки, так и максимально клиентоориентированным ценообразованием и специальными предложениями.

Источник: Пресс-служба GAC

16.08.2025 
