АВТОВАЗ сократил производство автомобилей Лада

Максим Соколов: АВТОВАЗ сократит производство Lada до 325 тысяч штук

Президент компании АВТОВАЗ Максим Соколов сообщил, что по итогам 2025 года производство автомобилей Lada будет сокращено до 325 тысяч единиц.

«Мы, конечно же, видим планку 2025 года, даже смотрим далеко за ленточку, и уверенно можно сказать, что цифра по итогам составит почти 325 тысяч автомобилей. Да, безусловно, это меньше, чем в 2024 году, но тем не менее, как я уже сказал, нам пришлось стабилизировать наше производство в зависимости от реальных продаж, от спроса на продукцию», – отметил он в интервью каналу «Россия 24».
Ранее в октябре Соколов также сообщал о планах выпустить около 320 тысяч машин в 2025 году, а в 2026 году увеличить объемы производства приблизительно на 25% до 400 тысяч автомобилей Lada.

В 2024 году АВТОВАЗ увеличил производство на 40%, выпустив 525,5 тысячи автомобилей, а продажи составили 459 тысяч единиц.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota дешевле 2 миллионов рублей.

Источник:  Россия 24
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | АВТОВАЗ
16.12.2025 
Фото:Depositphotos | АВТОВАЗ
