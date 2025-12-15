Объявлен отзыв Гранты: в чем причины

АВТОВАЗ отзывает отдельные модификации Lada Granta для проверки узлов

АВТОВАЗ инициирует отзыв ряда модификаций Lada Granta, произведенных с 6 июня по 26 ноября 2025 года.

Планируется провести диагностику «одного из функциональных узлов автомобиля, чтобы исключить риски ослабления его крепежного элемента». Однако конкретная деталь, которой касается этот отзыв, не была раскрыта производителем. В случае обнаружения проблем узел будет заменен без взимания платы.

АВТОВАЗ официально уведомил Росстандарт о своих намерениях. Дилеры в ближайшее время начнут информировать владельцев автомобилей, которым необходима проверка узла. По данным Росстандарта, под отзыв попадает примерно 33,5 тысячи автомобилей.

