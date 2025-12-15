#
Объявлен отзыв Гранты: в чем причины

АВТОВАЗ отзывает отдельные модификации Lada Granta для проверки узлов

АВТОВАЗ инициирует отзыв ряда модификаций Lada Granta, произведенных с 6 июня по 26 ноября 2025 года.

Планируется провести диагностику «одного из функциональных узлов автомобиля, чтобы исключить риски ослабления его крепежного элемента». Однако конкретная деталь, которой касается этот отзыв, не была раскрыта производителем. В случае обнаружения проблем узел будет заменен без взимания платы.

АВТОВАЗ официально уведомил Росстандарт о своих намерениях. Дилеры в ближайшее время начнут информировать владельцев автомобилей, которым необходима проверка узла. По данным Росстандарта, под отзыв попадает примерно 33,5 тысячи автомобилей.

Источник:  «Известия»
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
15.12.2025 
Фото:АВТОВАЗ
Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-49