На АВТОВАЗе могут начать выпуск гибридного кроссовера Lada Azimut
Максим Соколов, президент АВТОВАЗа, сообщил о наличии у компании возможностей для разработки электромобилей, а также подчеркнул интерес к гибридным моделям.
«Мы рассматриваем различные бизнес-кейсы – в том числе и гибридного двигателя, который, возможно, в перспективе будем использовать на Azimut», – сказал он.
Соколов отметил, что принятие решений зависит от рыночной ситуации и экономической целесообразности производственного процесса.
Что касается перспектив электрических автомобилей, то в АВТОВАЗе относятся к ним с осторожностью.
«В целом объем рынка электрокаров в России не обеспечивает их экономически успешную конвейерную жизнь», – заявил Соколов.
Глава АВТОВАЗа добавил, что компания уже освоила технологии проектирования и производства электромобилей, а в портфолио марки Lada имеются прототипы моделей Lada Largus, Aura и Niva Travel.
