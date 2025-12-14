Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как в России варят кузова «бывших китайцев»? Показываем!
14 декабря
Как в России варят кузова «бывших китайцев»? Показываем!
«За рулем» показал работу сварочного...
Синтетика для автомобиля — выбор экспертов зимой
14 декабря
Синтетика для автомобиля — выбор экспертов зимой
Специалисты объяснили, какое моторное масло...
Интерьер Kia Sportage
14 декабря
В Россию вернулся один из самых популярных корейских кроссоверов с приятной ценой
Продажи кроссоверов Kia Sportage возобновлены в...

На АВТОВАЗе могут начать выпуск гибридного кроссовера Lada Azimut

Глава АВТОВАЗа рассказал о перспективах гибридов и электрокаров Lada

Максим Соколов, президент АВТОВАЗа, сообщил о наличии у компании возможностей для разработки электромобилей, а также подчеркнул интерес к гибридным моделям.

Рекомендуем
Лада Искра: что с цинком на кузове? Он есть, но не везде
«Мы рассматриваем различные бизнес-кейсы – в том числе и гибридного двигателя, который, возможно, в перспективе будем использовать на Azimut», – сказал он.

Соколов отметил, что принятие решений зависит от рыночной ситуации и экономической целесообразности производственного процесса.

Что касается перспектив электрических автомобилей, то в АВТОВАЗе относятся к ним с осторожностью.

Lada Azimut
Lada Azimut

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
«В целом объем рынка электрокаров в России не обеспечивает их экономически успешную конвейерную жизнь», – заявил Соколов.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Глава АВТОВАЗа добавил, что компания уже освоила технологии проектирования и производства электромобилей, а в портфолио марки Lada имеются прототипы моделей Lada Largus, Aura и Niva Travel.

Ранее «За рулем» перечислил самые выгодные машины для ввоза в Россию.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Ведомости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 10
14.12.2025 
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Azimut

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв