Глава АВТОВАЗа заявил, что китайские машины слишком дешевые

Максим Соколов: демпинг китайских брендов «переходит все границы»

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что демпинг китайских автомобильных производителей на российском рынке в 2025 году достиг небывалых масштабов.

По его словам, скидки на некоторые модели достигали одного миллиона рублей. Соколов также отметил, что, несмотря на агрессивное ценовое давление, автомобили Lada остаются более доступными по цене, чем импортные автомобили из Китая.

Он подчеркнул, что российский завод работает с меньшей поддержкой со стороны государства и в более сложных кредитных условиях по сравнению с китайскими компаниями. Соколов напомнил, что в Китае базовая ставка кредитования удерживается на уровне около 3%, а автопроизводители получают экспортные субсидии.

По его словам, АВТОВАЗ не получает индивидуальных мер поддержки, а субсидирование процентных ставок по автокредитам он считает инструментом, ориентированным на поддержку определенных социальных категорий, а не непосредственно на производителей, пишут «Ведомости».

