АВТОВАЗ рассказал о декабрьских скидках на Lada

Искра — от 999 тыс. рублей: началась предновогодняя распродажа АВТОВАЗа

Lada начала масштабную декабрьскую кампанию, в которой предлагаются расширенные скидки, кредитные и лизинговые программы, а также дополнительные государственные субсидии.

Это предложение охватывает практически весь модельный ряд автомобилей и предназначено как для частных, так и для корпоративных клиентов. Основным моментом декабрьской программы является участие автомобилей Lada в государственной системе льготного автокредитования, что позволяет сократить стоимость новой машины на 40% и сделать модели значительно более доступными.

Согласно данным компании, минимальная цена на Lada Iskra в кузове седан составляет 999 200 рублей с учетом всех действующих выгод. Стоимость Lada Vesta начинается от 1 220 000 рублей, а Lada Niva Legend можно приобрести начиная от 768 000 рублей. Для модели Lada Aura предусмотрена выгода до 550 000 рублей, начальная цена которой составляет 2 049 000 рублей.

Специальные условия также распространяются на Lada Largus, где максимальная выгода при использовании кредитных программ достигает 250 000 рублей. Биопливные версии Largus CNG дополнительно подпадают под государственные субсидии: фургон доступен по цене от 1 600 000 рублей, а универсал – от 1 695 000 рублей. Корпоративные клиенты могут воспользоваться лизинговыми предложениями с экономией до 230 000 рублей для Lada Vesta и до 300 000 рублей для Lada Largus. Акции затронули и коммерческие версии Lada Granta и Niva, например, Lada Granta LCV можно купить от 994 400 рублей при учёте всех скидок.

Кроме того, АВТОВАЗ напомнил, что при покупке автомобиля Lada в декабре частные клиенты могут получить охранную систему или набор аксессуаров «Полная готовность», включающий ковры, защиту картера, подкрылки с шумоизоляцией и комплект автохимии. Исключение составляет модель Lada Aura, на которую данная акция не распространяется.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России идет рекордное подорожание новых машин.

«За рулем» можно смотреть на YouTube