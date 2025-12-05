Стало известно, сколько автомобилей Лада Искра нашли владельцев со старта продаж

Аналитик Целиков: С июля по ноябрь в РФ продано 2145 Lada Iskra

В ноябре в России было зарегистрировано 1380 автомобилей марки Lada Iskra. Аналитик Сергей Целиков сообщил, что с начала продаж в июле в стране на учет встали 2145 автомобилей этой модели.

Самая высокая регистрация автомобилей наблюдается в Самарской области – 251 единица, на втором месте Татарстан с 179 автомобилями, а третью позицию занимает Краснодарский край, где в ноябре зарегистрировали 94 машины.

Также в пятерку лидеров вошли Ставропольский край с 92 автомобилями и Челябинская область с 84 экземплярами. В Москве же продажи остаются крайне низкими: зарегистрировано всего 22 автомобиля Lada Iskra, что составляет лишь 1,1% от общего объема продаж. В Санкт-Петербурге с начала продаж на учет поставлено 29 автомобилей данной модели.

Продажи Lada Iskra стартовали 20 июля 2025 года. Первоначально наблюдался дефицит поставок для дилеров, однако теперь отгрузки осуществляются в стабильном режиме.

Lada Iskra SW, Lada Iskra

