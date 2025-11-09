#
12 ноября
12 ноября
12 ноября
Продажи Lada Iskra заметно выросли

Аналитик Целиков: всего с начала продаж зарегистрировано 765 машин Lada Iskra

В октябре в России было зарегистрировано 637 автомобилей Lada Iskra, что стало значимым событием, так как всего с начала продаж их количество достигло 765 единиц.

Об этом 7 ноября сообщил Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат», в своем Telegram-канале.

Он отметил, что более 76% от общего числа проданных автомобилей Iskra приобрели частные лица.

«Первые три месяца регистрации Iskra измерялись штучно, поэтому октябрь можно считать первым полноценным месяцем продаж», – добавил Целиков.
Lada Iskra
Старт продаж Lada Iskra, производимой в Тольятти, состоялся 20 июля.

Базовая версия седана Iskra доступна по цене от 1,25 миллионов рублей с механической коробкой передач, тогда как самой дорогой модификацией модели является приподнятый универсал SW Cross в максимальной комплектации с вариатором, цена которого составляет 1,8 миллиона рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что TopSpeed перечислил 10 самых надежных седанов.

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

09.11.2025 
