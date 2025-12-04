Названы самые доступные машины в декабре: сколько они сейчас стоят

Топ-10 самых дешевых автомобилей в России в декабре

Портал «Автоновости дня» перечислил самые дешевые автомобили в России по состоянию на 1 декабря 2025 года. В него вошли машины со стартовыми ценами от 750 тыс. до 1,7 млн рублей.

Возглавляет перечень Lada Granta. За версию Standart просят те самые 750 тыс. рублей, но из опций в машине почти ничего не будет.

Niva Legend обойдется уже в 1,059 млн рублей за базовую комплектацию.

Новейшая Iskra вышла совсем недавно и сразу заняла третье место. Правда, «база» обойдется уже в 1,25 млн, то есть почти вдвое дороже Гранты. Но зато это намного более новый автомобиль, у которого уже в «базе» есть подушки безопасности, светодиодные ходовые огни, ABS и прочее оснащение.

Что касается остатка списка, он выглядит так:

Lada Niva Travel – от 1,314 млн рублей;

Lada Vesta – от 1,46 млн рублей;

JAC JS3 – всё еще самая дешевая иномарка на рынке, от 1,55 млн рублей;

УАЗ Хантер – от 1,645 млн рублей;

Lada Largus – от 1,666 млн рублей;

Livan X3 Pro – от 1,67 млн рублей;

Москвич 3 – от 1,7 млн.

Ранее «За рулем» сообщал, что премиум-авто из КНР заметно дешевле в обслуживании схожих моделей ушедших марок.

