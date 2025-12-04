#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

Названы самые доступные машины в декабре: сколько они сейчас стоят

Топ-10 самых дешевых автомобилей в России в декабре

Портал «Автоновости дня» перечислил самые дешевые автомобили в России по состоянию на 1 декабря 2025 года. В него вошли машины со стартовыми ценами от 750 тыс. до 1,7 млн рублей.

Рекомендуем
Что изменится в жизни автомобилистов с декабря — 5 важных моментов

Возглавляет перечень Lada Granta. За версию Standart просят те самые 750 тыс. рублей, но из опций в машине почти ничего не будет.

Niva Legend обойдется уже в 1,059 млн рублей за базовую комплектацию.

Новейшая Iskra вышла совсем недавно и сразу заняла третье место. Правда, «база» обойдется уже в 1,25 млн, то есть почти вдвое дороже Гранты. Но зато это намного более новый автомобиль, у которого уже в «базе» есть подушки безопасности, светодиодные ходовые огни, ABS и прочее оснащение.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Что касается остатка списка, он выглядит так:

  • Lada Niva Travel – от 1,314 млн рублей;
  • Lada Vesta – от 1,46 млн рублей;
  • JAC JS3 – всё еще самая дешевая иномарка на рынке, от 1,55 млн рублей;
  • УАЗ Хантер – от 1,645 млн рублей;
  • Lada Largus – от 1,666 млн рублей;
  • Livan X3 Pro – от 1,67 млн рублей;
  • Москвич 3 – от 1,7 млн.

Ранее «За рулем» сообщал, что премиум-авто из КНР заметно дешевле в обслуживании схожих моделей ушедших марок.

Lada Granta
Lada Niva Legend
Lada Iskra
Lada Niva Travel
Lada Vesta
JAC JS3
УАЗ Хантер
Lada Largus
Livan X3 Pro
Москвич 3
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | фирмы-производители
Количество просмотров 3873
04.12.2025 
Фото:Depositphotos | фирмы-производители
Поделиться:
Оцените материал:
0