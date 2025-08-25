В России появится очень экономичная версия Гранты: когда начнется выпуск

Компания «АТС Авто» подготовила вариант седана Lada Granta на пропане

Автомобиль Lada Granta будет переведен на работу на пропане.

Специальная версия самого доступного автомобиля будет разработана тольяттинской компанией «АТС Авто», партнером АВТОВАЗа.

Предсерийный образец Granta с пропановым двигателем внешне не отличается от обычной бензиновой версии. Вместо запасного колеса в багажнике установлен газовый баллон вместимостью 45 литров.

«Автомобиль проходит дорожные испытания и затем отправится на сертификацию. Проектируемый старт производства намечен на октябрь 2025 года», – заявили «Автоновостям дня» в компании «АТС Авто».

Информация о дате начала продаж и цене Granta на газе пока отсутствует, однако предполагается, что пропановая версия будет на 50 тыс. рублей дороже стандартной бензиновой модели, стартовая цена которой составляет 749 900 рублей.

Lada Granta

