В России появится очень экономичная версия Гранты: когда начнется выпуск
Компания «АТС Авто» подготовила вариант седана Lada Granta на пропане
Автомобиль Lada Granta будет переведен на работу на пропане.
Специальная версия самого доступного автомобиля будет разработана тольяттинской компанией «АТС Авто», партнером АВТОВАЗа.
Предсерийный образец Granta с пропановым двигателем внешне не отличается от обычной бензиновой версии. Вместо запасного колеса в багажнике установлен газовый баллон вместимостью 45 литров.
«Автомобиль проходит дорожные испытания и затем отправится на сертификацию. Проектируемый старт производства намечен на октябрь 2025 года», – заявили «Автоновостям дня» в компании «АТС Авто».
Информация о дате начала продаж и цене Granta на газе пока отсутствует, однако предполагается, что пропановая версия будет на 50 тыс. рублей дороже стандартной бензиновой модели, стартовая цена которой составляет 749 900 рублей.
Lada Granta
|
Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве продают 70-летний ГАЗ-12 ЗИМ из частной коллекции за 7,9 млн рублей.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Российская газета»
Фото:АВТОВАЗ
194
25.08.2025
Фото:АВТОВАЗ
Отзывы о LADA Granta (20)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-45