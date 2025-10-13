Названы сроки появления нового мотора у классической Нивы

АВТОВАЗ: Lada Niva Legend получит новый двигатель в 2026 году

В 2026 году классическая модель Lada Niva получит новый двигатель. Об этом рассказал Сергей Корниенко, руководитель продуктового маркетинга АВТОВАЗа.

Он уточнил, что ориентировочно в середине следующего года на Lada Niva Legend будет установлен новый восьмиклапанный двигатель объемом 1,8 л и мощностью 90 лошадиных сил. Этот мотор заменит существующий 1,7-литровый двигатель, который покинет производство.

Корниенко также добавил, что вместе с новым мотором Lada Niva Legend претерпит и «другие значительные изменения», однако детальные сведения о них пока не раскрывают.

Lada Niva Legend

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Skoda Rapid из КНР по цене от 2,3 млн рублей.