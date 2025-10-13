Названы сроки появления нового мотора у классической Нивы
АВТОВАЗ: Lada Niva Legend получит новый двигатель в 2026 году
В 2026 году классическая модель Lada Niva получит новый двигатель. Об этом рассказал Сергей Корниенко, руководитель продуктового маркетинга АВТОВАЗа.
Он уточнил, что ориентировочно в середине следующего года на Lada Niva Legend будет установлен новый восьмиклапанный двигатель объемом 1,8 л и мощностью 90 лошадиных сил. Этот мотор заменит существующий 1,7-литровый двигатель, который покинет производство.
Корниенко также добавил, что вместе с новым мотором Lada Niva Legend претерпит и «другие значительные изменения», однако детальные сведения о них пока не раскрывают.
Lada Niva Legend
Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Skoda Rapid из КНР по цене от 2,3 млн рублей.
Источник: Известия
13.10.2025
Отзывы о LADA Niva Legend (32)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend 2013/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
