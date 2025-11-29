Премиум-авто из КНР заметно дешевле в обслуживании схожих моделей ушедших марок
Как стало известно на конференции «Авто Саммит», китайские премиум-автомобили, в среднем, дешевле в эксплуатации, чем машины ушедших марок.
Руководитель аналитики «Авито Авто» Дмитрий Перец сообщил, что стоимость обслуживания автомобилей из Китая, таких как Lixiang и Zeekr, составляет примерно 93 тыс. рублей в год. Для автомобилей ранее представленных брендов эта сумма достигает 144 тыс. рублей.
В эти расходы входят налоги, страховки, топливо и другие затраты.
Обоснования были даны на основе данных «Авито Авто» за период с октября 2024 по октябрь 2025 года, актуальных для Москвы и Подмосковья при пробеге в 13 тысяч километров в год.
