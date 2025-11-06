Разгон до 100 км/ч за 3,7 c: дебютировал обновленный кроссовер Zeekr

В КНР прошла презентация обновленного Zeekr X стоимостью от 1,77 млн рублей

Geely представила обновленный компактный кроссовер Zeekr X, который теперь доступен в трех комплектациях с ценами от 155 800 до 175 800 юаней (от 21 800 до 24 600 долларов США).

Внешний вид нового Zeekr X остался без изменений, он по-прежнему обладает выдающимися матричными светодиодными фарами, встроенными в решетку радиатора. Размеры автомобиля составляют: длина – 4450 мм, ширина – 1836 мм, высота – 1572 мм, а колесная база – 2750 мм. Покупатели смогут выбрать один из шести доступных цветов: Paris Brown Rice, Su Mo Grey, Oslo Black, California Pink, Hangzhou Green и Seattle Green.

Zeekr X

Внутри Zeekr X установлен 14,6-дюймовый экран с электроприводом, который можно смещать в горизонтальном направлении благодаря 353-миллиметровой электрической направляющей. Дисплей может перемещаться от центральной консоли к стороне пассажира.

Кроссовер оснащен беспроводной зарядной станцией мощностью 50 Вт для быстрого зарядки мобильных устройств, перчаточным ящиком с защитой паролем, отсеком для хранения объемом 6,6 литра и двумя подстаканниками спереди. Центральный холодильник с объемом 5,7 литра может работать в режимах охлаждения (от −6 до 20 °C) и подогрева (от 35 до 50 °C).

Интерьер Zeekr X

Новый Zeekr X оборудован электродвигателем с пиковой мощностью 365 кВт (489 л.с.) и крутящим моментом 573 Н·м, что позволяет ему ускоряться с 0 до 100 км/ч всего за 3,69 секунды. Кроссовер предлагается с двумя вариантами аккумуляторов: 61 кВт·ч Energee и 66 кВт·ч литий-ионным аккумулятором CATL, которые обеспечивают запас хода по циклу CLTC в 530 и 512 километров соответственно.

Кроме того, Zeekr X оснащён интеллектуальной системой полного привода и системой противоскольжения XTCS, а также четырехпоршневыми тормозами Akebono и системой помощи Zeekr AD с функцией адаптивного круиз-контроля на полной скорости.

