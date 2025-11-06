Разгон до 100 км/ч за 3,7 c: дебютировал обновленный кроссовер Zeekr
Geely представила обновленный компактный кроссовер Zeekr X, который теперь доступен в трех комплектациях с ценами от 155 800 до 175 800 юаней (от 21 800 до 24 600 долларов США).
Внешний вид нового Zeekr X остался без изменений, он по-прежнему обладает выдающимися матричными светодиодными фарами, встроенными в решетку радиатора. Размеры автомобиля составляют: длина – 4450 мм, ширина – 1836 мм, высота – 1572 мм, а колесная база – 2750 мм. Покупатели смогут выбрать один из шести доступных цветов: Paris Brown Rice, Su Mo Grey, Oslo Black, California Pink, Hangzhou Green и Seattle Green.
Внутри Zeekr X установлен 14,6-дюймовый экран с электроприводом, который можно смещать в горизонтальном направлении благодаря 353-миллиметровой электрической направляющей. Дисплей может перемещаться от центральной консоли к стороне пассажира.
Кроссовер оснащен беспроводной зарядной станцией мощностью 50 Вт для быстрого зарядки мобильных устройств, перчаточным ящиком с защитой паролем, отсеком для хранения объемом 6,6 литра и двумя подстаканниками спереди. Центральный холодильник с объемом 5,7 литра может работать в режимах охлаждения (от −6 до 20 °C) и подогрева (от 35 до 50 °C).
Новый Zeekr X оборудован электродвигателем с пиковой мощностью 365 кВт (489 л.с.) и крутящим моментом 573 Н·м, что позволяет ему ускоряться с 0 до 100 км/ч всего за 3,69 секунды. Кроссовер предлагается с двумя вариантами аккумуляторов: 61 кВт·ч Energee и 66 кВт·ч литий-ионным аккумулятором CATL, которые обеспечивают запас хода по циклу CLTC в 530 и 512 километров соответственно.
Кроме того, Zeekr X оснащён интеллектуальной системой полного привода и системой противоскольжения XTCS, а также четырехпоршневыми тормозами Akebono и системой помощи Zeekr AD с функцией адаптивного круиз-контроля на полной скорости.
Ранее «За рулем» сообщал, какие авто проедут полмиллиона километров без поломок.
- «За рулем» можно читать и в MAX
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.