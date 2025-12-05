Полный привод, японская сборка и 3 цилиндра — новая Тойота за 2 млн рублей
Большая часть Raize на рынке – с передним приводом, но есть кроссоверы и со всеми ведущими. Как у нас. Вариант с турбомотором, вариатором и полным приводом стоит около 2 млн рублей.
А это территория самых дешевых официальных кроссоверов, вроде Москвича 3 – у которых нет полного привода.
Двигатель надежный?
Трехцилиндровый литровый турбомотор 1KR-VET мощностью 98 л. с. ставится на многие исконно японские Тойоты, а также на Daihatsu и Subaru.
Но услышать характерный «неуравновешенный» рокот трех цилиндров у меня вышло не сразу: кнопка запуска с первого раза не среагировала. Это одна из болячек Raize, в Японии даже была отзывная кампания. Ремонта хватает примерно на год, после чего снова требуется вмешательство.
Удивительно, что аналогичный блок у родственного микровэна Toyota Tank/Roomy работает исправно. Чем владельцы и пользуются, ставя узел от этих «кубиков».
Как бы то ни было, моторчик бодрый и для легкого кроссовера достаточный. Несмотря на скромную мощность, первые 100 км/ч набираются за уверенные 11 секунд. Вот что стройная фигура в одну тонну делает!
Правда, если салон и багажник заполнены, задор пропадает. Оттого в Японии стали популярными кит-комплекты доработки мотора, дающие 10–15 сил сверху – вроде как без ущерба для ресурса.
Как едет Toyota Raize
«Неправильное» размещение руля оборачивается еще и тем, что до терминалов на парковках не всегда удается дотянуться – по переднему ряду нельзя свободно перемещаться, как в праворульных «кубиках». Зато, когда привыкнешь и к зеркальному расположению подрулевых переключателей, начинаешь получать удовольствие.
Характер шасси живой и даже немного дерзкий. Raize задорно ныряет в любое образовавшееся окно и отлично реагирует на руль. Но подвеска немного зажата. Плавные неровности отрабатываются нормально, а вот стыки и глубокие ямы даются тяжело.
Запчасти есть?
Беречь ходовую надо, ибо унификации с другими компактными «прулями» нет. Даже тормозные диски оригинальные. Под заказ купить можно всё, но подождать придется. С расходниками проблем нет, а цены не кусаются.
Не стоит забывать и то, что свет у «правого руля» необходимо переделать под правостороннее движение – иначе и встречные ослепляются, и правую обочину не видно. Техцентров, которые возьмутся за эту работу, много. Цены колеблются в пределах 40–50 тысяч рублей.
Как вариант, можно купить готовые фары от машины для ближневосточного рынка: Raize имеет заводские леворульные варианты. Но это будет дороже.
Также при покупке стоит озаботиться антикором. Проблема не столько в тонкой краске, сколько в полном отсутствии оцинковки. Поскольку днище и скрытые полости покрыты только грунтом, это еще актуальнее.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Джеймс Бонд позавидует: автомобили советских шпионов
|
Как продлить срок службы вариатора
|
АвтоВАЗ работает без убытков!
Аналоги Toyota Raize
Как это нередко бывает, у Тойоты есть братья-близнецы под другими марками. Хотя справедливее сказать, что близнец именно Toyota: материнская модель Rocky создана Daihatsu. Без магии значка Тойоты цена на вторичке в среднем на 100–150 тысяч ниже.
Есть клон и у Subaru. Причем также на букву «р» – Subaru Rex. Он тоже дешевле Тойоты.
Еще один близнец Perodua Ativa у нас не встречается. Как и леворульные варианты Toyota Raize для ОАЭ и стран Латинской Америки.
Выводы
Toyota Raize – неплохая альтернатива новым бюджетным «китайцам». Да еще и полноприводная. Кстати, муфта привода задней оси работает с преднатягом и подключает ее плавно. Только к искомым 2 млн рублей сразу стоит прибавить переделку фар и дополнительный антикор. Без последнего легенда о вечности праворульных «японцев» разрушится через несколько лет.
Toyota Raize
- Длина / ширина / высота / база 3995 / 1695 / 1620 / 2525 мм
- Снаряженная / полная масса 1050 / 1325 кг
- Объем багажника 407 л
- Максимальная скорость 180 км/ч
- Разгон 0–100 км/ч 11,0 с
- Двигатель бензиновый, P3, 12 клапанов, 998 см³; 72 кВт / 98 л. с. при 6000 об/мин; 140 Н·м при 2400 об/мин
- Топливо / запас топлива АИ-95 / 36 л
- Трансмиссия полный привод; CVT
Благодарим Дмитрия Соловьева и Алексея Лукиных за предоставленные автомобили.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!