Полный привод, японская сборка и 3 цилиндра — новая Тойота за 2 млн рублей

Названы преимущества и недостатки кроссовера Toyota Raize с правым рулем

Большая часть Raize на рынке – с передним приводом, но есть кроссоверы и со всеми ведущими. Как у нас. Вариант с турбомотором, вариатором и полным приводом стоит около 2 млн рублей.

А это территория самых дешевых официальных кроссоверов, вроде Москвича 3 – у которых нет полного привода.

Двигатель надежный?

Трехцилиндровый литровый турбомотор 1KR-VET мощностью 98 л. с. ставится на многие исконно японские Тойоты, а также на Daihatsu и Subaru.

Но услышать характерный «неуравновешенный» рокот трех цилиндров у меня вышло не сразу: кнопка запуска с первого раза не среагировала. Это одна из болячек Raize, в Японии даже была отзывная кампания. Ремонта хватает примерно на год, после чего снова требуется вмешательство.

Удивительно, что аналогичный блок у родственного микровэна Toyota Tank/Roomy работает исправно. Чем владельцы и пользуются, ставя узел от этих «кубиков».

Как бы то ни было, моторчик бодрый и для легкого кроссовера достаточный. Несмотря на скромную мощность, первые 100 км/ч набираются за уверенные 11 секунд. Вот что стройная фигура в одну тонну делает!

Правда, если салон и багажник заполнены, задор пропадает. Оттого в Японии стали популярными кит-комплекты доработки мотора, ­дающие 10–15 сил сверху – вроде как без ущерба для ресурса.

Средний ресурс двигателя 1KR-VET составляет 200 тысяч км. Установка нового контрактного двигателя выгоднее полной капиталки.

Как едет Toyota Raize

«Неправильное» размещение руля оборачивается еще и тем, что до терминалов на парковках не всегда удается дотянуться – по переднему ряду нельзя свободно перемещаться, как в праворульных «кубиках». Зато, когда привыкнешь и к зеркальному расположению подрулевых переключателей, начинаешь получать удовольствие.

Интерьер Raize – это почти идеальный баланс физических кнопок и тачскринов.

У приборной панели есть несколько вариантов дизайна, каждый из которых удобен. Медиасистема – исключительно с японским языком. Но даже без знания оного в меню легко ориентироваться.

Характер шасси живой и даже немного дерзкий. Raize задорно ныряет в любое образовавшееся окно и отлично реагирует на руль. Но подвеска немного зажата. Плавные неровности отрабатываются нормально, а вот стыки и глубокие ямы даются тяжело.

Автомобиль можно заказать в фирменном обвесе.

Запчасти есть?

Беречь ходовую надо, ибо унификации с другими компактными «прулями» нет. Даже тормозные диски оригинальные. Под заказ купить можно всё, но подождать придется. С расходниками проблем нет, а цены не кусаются.

Передние сиденья довольно удобны, но обивка слабая и без чехлов продержится недолго.

Не стоит забывать и то, что свет у «правого руля» необходимо переделать под правостороннее движение – иначе и встречные ослепляются, и правую обочину не видно. Техцентров, которые возьмутся за эту работу, много. Цены колеблются в пределах 40–50 тысяч рублей.

Второй ряд вроде бы рассчитан на троих, но более-менее комфортно будет только вдвоем.

Как вариант, можно купить готовые фары от машины для ближневосточного рынка: Raize имеет заводские леворульные варианты. Но это будет дороже.

Багажник – объемом больше 400 литров. Правда, при загрузке под потолок.

Также при покупке стоит озаботиться антикором. Проблема не столько в тонкой краске, сколько в полном отсутствии оцинковки. Поскольку днище и скрытые полости покрыты только грунтом, это еще актуальнее.

Аналоги Toyota Raize Как это нередко бывает, у Тойоты есть братья-близнецы под другими марками. Хотя справедливее сказать, что близнец именно Toyota: материнская модель Rocky создана Daihatsu. Без магии значка Тойоты цена на вторичке в среднем на 100–150 тысяч ниже. Есть клон и у Subaru. Причем также на букву «р» – Subaru Rex. Он тоже дешевле Тойоты. Еще один близнец Perodua Ativa у нас не встречается. Как и леворульные варианты Toyota Raize для ОАЭ и стран Латинской Америки. Daihatsu Rocky Subaru Rex

Выводы

Toyota Raize – неплохая альтернатива новым бюджетным «китайцам». Да еще и полноприводная. Кстати, муфта привода задней оси работает с преднатягом и подключает ее плавно. Только к искомым 2 млн рублей сразу стоит прибавить переделку фар и дополнительный антикор. Без последнего легенда о вечности праворульных «японцев» разрушится через несколько лет.

Штатная шумоизоляция очень слабая. Особенно это касается колесных арок.

Toyota Raize

Длина / ширина / высота / база 3995 / 1695 / 1620 / 2525 мм

3995 / 1695 / 1620 / 2525 мм Снаряженная / полная масса 1050 / 1325 кг

1050 / 1325 кг Объем багажника 407 л

407 л Максимальная скорость 180 км/ч

180 км/ч Разгон 0–100 км/ч 11,0 с

11,0 с Двигатель бензиновый, P3, 12 клапанов, 998 см³; 72 кВт / 98 л. с. при 6000 об/мин; 140 Н·м при 2400 об/мин

бензиновый, P3, 12 клапанов, 998 см³; 72 кВт / 98 л. с. при 6000 об/мин; 140 Н·м при 2400 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95 / 36 л

АИ-95 / 36 л Трансмиссия полный привод; CVT

Благодарим Дмитрия Соловьева и Алексея Лукиных за предоставленные автомобили.









