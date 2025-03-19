Настоящий японский кроссовер от 1,8 млн с живучим вариатором — что с ним не так

Эксперт Зиновьев раскрыл недостатки недорогого кроссовера Toyota Raize

Raize – самый компактный и недорогой кроссовер Тойоты: его длина – 3995 мм. Привод передний или полный. Клиренс вполне взрослый – 185 мм. Руль – правый.

Имеет клоны в другом дизайне – Daihatsu Rocky (тоже доступен на вторичке) и Subaru Rex.

В младших комплектациях оснащен скудно – заглушка вместо медиасистемы, аналоговые приборы. В старших есть всё, включая 9‑дюймовый дисплей и стандартный комплекс безопасности (активный «круиз», контроль полосы и знаков, автоторможение). Но у всех сзади барабанные тормоза, руль с единственной кнопкой и не регулируется по вылету.

Toyota Raize

Достоинства Toyota Raize

Простая, комфортная и надежная машина.

Небольшая масса, высокая экономичность.

Эффективная печка.

Недостатки Toyota Raize

Правый руль.

Топливный бак 36 литров.

Дефицитные запчасти и расходники.

Заявленный объем багажника – 449 л. Запаски в японских комплектациях не предусмотрено, только ремкомплект, но ниша для нее есть.

Моторы

Массовый двигатель – 1KR-VET 1.0 (98 л. с.). Три цилиндра, распределенный впрыск, турбонаддув, цепной привод ГРМ, гидрокомпенсаторов нет, топливо не ниже АИ‑95. Надежный, но докучает вибрациями. В районе 100 тысяч км часто требует прочистки от нагара и раскоксовки залегших колец. Иногда уже и замены цепи – до заявленного ресурса 200 тысяч км она всё равно не доживает.

Встречается также атмосферный двигатель WA-VE 1.2 (87 л. с.) разработки Daihatsu. Он же с иной прошивкой служит в гибридной версии. Три цилиндра, распределенный впрыск, есть гидрокомпенсаторы. Эксплуатационной статистики мало, но ситуация с угаром масла у него лучше, и ресурс повыше.

Оба мотора, как правило, не принимают в капремонт, сразу предлагая замену контрактным – так и проще, и дешевле.

Коробки передач

Механическую коробку ставят, но к нам такие машины не попадают.

Гибрид предлагают в единичных экземплярах. Здесь последовательная схема – колеса вращает электромотор (106 л. с.). Ломаться особо нечему, коробки передач как таковой нет.

Во всех остальных случаях применен вариатор D‑CVT (Dual Mode CVT). Его особенность – наличие планетарной зубчатой передачи. Она подключается автоматически, снимая часть нагрузок со всего остального. В теории такие агрегаты долговечны и при малахольных моторах ходят 200 тысяч км. На практике случались поломки уже после 80–120 тысяч км, с ремонтом на 200 тысяч рублей – как и у традиционных CVT, например, ниссановских Jatco.

Полный привод возможен только при моторе 1.0. Он откровенно паркетный – момент на заднюю ось передает нежная многодисковая муфта, управляемая электроникой. До 150 тысяч км обычно безотказна.

Эксплуатационные болячки

Втулки стабилизатора – единственная массовая болячка. Часть машин привозят с уже убитыми втулками, на наших дорогах они сдаются каждые 15–30 тысяч км. Рекомендуют ставить «неоригинал». Подбирают его часто по наитию – в частности, применяют уазовские.

Подвеска жесткая, что обеспечивает достойную управляемость, но особых слабостей в ней не выявлено. На рулевую и тормозную системы также никаких жалоб.

Нарекания сводятся к дубовому, легко царапающемуся пластику салона, слабой шумоизоляции и раздражающей работе системы Старт-стоп (отключать ее придется после каждого пуска двигателя).

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Raize 1.0 4×2

Оптимальный выбор: Raise 1.2 4×2

За те же деньги: Лада Веста SW Кросс, Geely Coolray, Hyundai Creta, Renault Kaptur, Skoda Karoq