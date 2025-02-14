Свежее японское авто по цене Гранты: в чем подвох?

Праворульный однообъемник Toyota Tank можно купить в РФ за 1,5 млн рублей

Трех-пятилетний «японец» по цене новой Лады Гранты? Это реально только если речь идет об очень компактных японских автомобилях для внутреннего рынка. Конечно же, с правым рулем. Один из них – Toyota Tank.

К Тойоте эта машина прямого отношения не имеет. Она разработана и выпускается фирмой Daihatsu под именем Thor. Но фирма Daihatsu принадлежит Тойоте, так что семейная кооперация вполне понятна и даже поощряется. С литровым двигателем и вариатором Toyota Tank стоит меньше полутора миллионов рублей. Стоит ли мириться с неправильным расположением руля, радуясь доступной цене?

Toyota Tank

Рациональное пространство

Tank – не 600‑кубовый кей-кар. Он крупнее, но габариты всё равно вызывают умиление. На полметра короче Гранты! Однако каждый квадратный сантиметр пространства использован по максимуму.

Передняя панель салона – многоярусная полка со множеством закрывающих отделений разной величины. И всюду кнопки, кнопки, кнопки: высокотехнологичная Япония пока не спешит целиком отдаваться тачскринам. По крайней мере, в автомобилях. Поэтому управлять климат-контролем очень удобно.

Приятно, что не забыли и про обогрев передних сидений, что на автомобилях не для России встречается не всегда.

Аналоговая приборная панель кажется пришельцем из прошлого: даже цветного дисплея нет. Зато читается отлично. Медиасистему можно русифицировать или найти китайский заменитель на Андроиде. Впрочем, и без этого она проста и понятна.

Между передними креслами нет тоннеля, так что можно легко пересаживаться с одного сиденья на другое: отличная новость для тех, кто часто пользуется терминалами парковки или периодически заезжает в дорожный фастфуд.

Впрочем, при желании до левого окна можно дотянуться и с водительского места: ширина машины невелика.

На заднем ряду три подголовника и ремня безопасности, но я слабо представляю, как тут можно уместиться втроем. Вот вдвоем раздолье: места для ног полно, а высоте потолка позавидует иной пятиметровый внедорожник.

Подрулевые переключатели «перепутаны» – свет справа, а стеклоочиститель слева.

Для второго ряда даже имеется свой откидной экран.

Задние сиденья перемещаются в продольном направлении, а в спинках передних есть откидные столики. У боковых сдвижных дверей – электропривод.

В чем подвох?

В багажнике! Точнее, в его отсутствии. Он едва вмещает пару чемоданчиков. При сложенных сиденьях второго ряда грузовые возможности получше: кубометр пространства при таких габаритах вызывает уважение.

Очень понравилось, как трансформируется задний ряд. Можно либо просто откинуть спинки, либо сместить вперед-вниз сиденье целиком – тогда образуется почти ровный пол.

На втором ряду удивительно много места. А сиденья перемещаются в продольном направлении. При сложенных сиденьях емкость крохотного багажника увеличивается до кубометра. Причем кубометр от слова «куб» – отсек правильной формы.

Какой мотор?

Как же все-таки весело звучат три цилиндра, вне зависимости от их размера! Литровый турбомотор Тойоты поет красиво, а отлично настроенный выпуск усиливает сочный трехцилиндровый тембр.

Неполных ста лошадиных сил Танку хватает, ведь и масса – немногим больше тонны. Вариатор не тормозит и быстро меняет передаточное отношение, не зависая в одном положении. Так что первые 100 км/ч набираются бодро.

Найти расходники для литрового трехцилиндрового мотора несложно.

Как едет?

Легкая машинка после 110 км/ч чувствует себя неуверенно, особенно на трассе. А угловатый кузов на высокой скорости «упирается» в воздух, вынуждая тратить лишнее топливо. Стоит ли говорить, что на открытом пространстве кузов Тойоты выступает настоящим парусом – только держи руль!

Toyota Tank

То ли дело в городе: здесь Tank в своей стихии, а расход укладывается в 7 л/100 км даже при активной езде. Маневренность «праворульки» провоцирует шуструю езду: маленькие габариты, плотная подвеска и расставленные по углам колеса делают Тойоту острой и дерзкой. И парковочное место найти проще.

Беда – в аллергии к любому покрытию, отличному от идеального. Каждый шов, стык или ямка больно отдаются по всему кузову. А маленький клиренс заставляет осторожничать при подъезде к бордюрам.

Аккуратно ездить заставляет и мысль о том, что кузовные панели и детали подвески быстро не купишь: технически это все-таки редкий Daihatsu. Запчасти – под заказ, с месячным ожиданием.

А вот с покупкой расходников для планового ТО проблем нет. Даже если чего-то нет в наличии, доставка заказа редко занимает больше недели. Да и цены не кусаются: например, воздушный и масляный фильтр стоят в пределах тысячи рублей.

ВАРИАНТЫ НА ВЫБОР

Все три брата Танка присутствуют на вторичном рынке. Больше всего предложений – это Toyota Roomy. Есть автомобили как в наличии, так и под заказ. Это самый дорогой клон: цены начинаются с 1,4 млн рублей, а самые дорогие версии с турбомотором в 98 л. с. на 300 тысяч дороже.

Toyota Roomy

Основатель семейства Daihatsu Thor встречается реже, зато и цены ниже благодаря отсутствию эмблемы Тойоты. За пятилетние автомобили с литровым двигателем мощностью 69 л. с. в среднем просят 1,2 млн рублей, а турбированные версии на 150–200 тысяч дороже.

Subaru Justy – самый редкий из этого квартета. На выбор – те же два литровых мотора, а цены такие же, как на Tank – от 1,3 до 1,5 млн рублей за машины 2019–2020 годов выпуска.

Daihatsu Thor Subaru Justy

Резюме

Несмотря на некоторую специфичность, Toyota Tank и ее близнецы вполне годятся на роль заменителя Гранты. Этот микровэн удобен и не лишен характера. Цены на содержание и обслуживание адекватны. А правый руль с такими габаритами не кажется проблемой – особенно если не выезжать из города, для которого машинка и создана.

Только всё это справедливо, если дороги преимущественно ровные и, желательно, чищенные. Лечить подвеску с бамперами дорого и долго!

Toyota Tank

Длина / ширина / высота / база 3715 / 1670 / 1735 / 2490 мм

3715 / 1670 / 1735 / 2490 мм Снаряженная / полная масса 1100 / 1375 кг

1100 / 1375 кг Объем багажника 205 / 958 л

205 / 958 л Максимальная скорость н.д.

н.д. Разгон 0–100 км/ч н.д.

н.д. Двигатель бензиновый, P3, 12 клапанов, 998 см³; 72 кВт / 98 л. с. при 6000 об/мин; 140 Н·м при 2400 об/мин

бензиновый, P3, 12 клапанов, 998 см³; 72 кВт / 98 л. с. при 6000 об/мин; 140 Н·м при 2400 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95 / 36 л

АИ-95 / 36 л Трансмиссия передний привод; CVT

Благодарим Егора Мирошниченко за предоставленный автомобиль.