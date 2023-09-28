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Toyota RoomyХэтчбек из топ-5 японского авторынка Toyota Roomy появится в России
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Хэтчбек из топ-5 японского авторынка Toyota Roomy появится в России

По параллельному импорту цена «японца» сопоставима с топовой версией Lada Granta

Российские дилеры, работающие по параллельному импорту, начали процесс оформления заявки на покупку Toyota Roomy из Японии. Автоконцерн Toyota наладил выпуск хэтчбека в 2016 году, и автомобиль сразу стал очень популярен у японцев, теперь его можно будет заказать и в России.

Toyota Roomy
Toyota Roomy
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Импорт машины в нашу страну стал возможен благодаря тому, что хэтчбэк комплектуется атмосферным мотором 1KR-FE объемом 1 л мощностью 69 л.с., компактвэны которого не попадают под запрет на экспорт в РФ. Такие ограничения распространяются только на автомобили с двигателями, рабочий объем которых более 1,9 л. В длину машина составляет 3,7 м, ширина 1,7 м, а высота 1,7 м. Работает на полном приводе с вариатором.

Toyota Roomy произвела настоящий фурор в Японии, ее ценят за максимально вместительный салон, простоту управления и дизайн. Хэтчбек входит в топ-5 самых продаваемых машин в стране. Согласно статистике, за 2022 год было продано более 100 тысяч экземпляров на японском авторынке.

Toyota Roomy
Toyota Roomy

Цена за него в Японии стартует от 1 млн 570 тысяч иен — порядка одного миллиона рублей. Российские «серые» дилеры готовы ввезти автомобиль по предзаказу по такой же стоимости, но эта цена без учета стоимости доставки и растаможки.

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Источник: Daily-Motor.ru

Фото: Toyota

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