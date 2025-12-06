АВТОВАЗ готов работать с Индией — рассказываем, как это будет

Максим Кадаков: Индия для АВТОВАЗа — интересный партнер, но есть две проблемы

Главный редактор «За рулем» рассказал, по какому сценарию может пойти сотрудничество АВТОВАЗа с компаниями из Индии.

Тема начала обсуждаться в Сети после заявления вице-президента АВТОВАЗа Сергея Громака о заинтересованности российского автогиганта в совместной работе с индийским бизнесом автокомпонентов.

В ходе Российско-индийского бизнес-форума Громак заявил, что такое сотрудничество могло бы строиться вокруг создания новых автомобильных платформ, продвижения гибридных технологий движения, развития линейки автоматических коробок передач и турбомоторов. Кроме того, АВТОВАЗу интересны промышленные роботы, 3D-принтеры, штамповая оснастка и пресс-формы от индийских поставщиков, добавил вице-президент.

По его словам, речь может идти не только о поставках, но и о локализации ряда компонентов и оборудования – например, на территории ОЭЗ «Тольятти».

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Индия – потенциально весьма интересный партнер. Это знают, в частности, наши импортеры запчастей и оборудования. Хорошие поршневые кольца? Не проблема! Спроектировать и предложить промышленное решение для головки двигателя? Сделают за три месяца. Штампы для кузовных панелей? Легко!

Даже в былые времена (до 2022 года) некоторые российские заводы получали комплектующие из Индии. Просто в Индии, как и в Китае, можно найти дешевку, а можно найти и качественный продукт – всё зависит от того, кто что ищет.

Проблемы лишь две. Сами индийцы мало что разработали. Все достижения, так или иначе, выросли из сотрудничества с компаниями из развитых стран Европы и Азии. Поэтому основные производители связаны либо партнерскими обязательствами (контрактами, лицензионными соглашениями), либо являются совместными предприятиями, либо имеют другие ограничения на прямую работу с российскими подсанкционными производителями.

Поэтому возможен лишь один вариант – работа с теми производителями, которые не имеют прямой связи с западным бизнесом, но уже набили руку в проектировании и производстве, а также готовы работать через фирмы-прокладки. И многое, конечно же, будет зависеть от конкретных договоренностей на самом высшем уровне.

