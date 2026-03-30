«Копейка» за 2,5 млн – на продажу выставили авто в идеальном состоянии

В Москве продают идеальный ВАЗ-2101 с пробегом 17 тысяч км

На продажу выставлен ВАЗ-2101, который, судя по описанию, представляет собой не просто автомобиль, а настоящий музейный экспонат. Цена вопроса – 2,5 миллиона рублей.

Владелец реализует седан 1981 года выпуска. Автомобиль собран вручную с использованием исключительно оригинальных деталей 70-х годов. На постройку экземпляра ушло два года кропотливого труда. Продавец уверен: ручная сборка из оригинальных деталей и небольшой пробег полностью оправдывают запрашиваемую цену.

Пробег машины составляет всего 17 500 километров, а в объявлении особо подчеркивается, что технически автомобиль полностью исправен.

Технические характеристики соответствуют классической версии первого поколения (1 поколение, комплектация 1.2 MT 21013):

двигатель – бензиновый, объемом 1,2 литра, мощностью 59 л.с.

коробка передач – механическая

привод: – задний

цвет – бежевый

руль – левый.

В истории автомобиля значится два владельца. Продавец позиционирует свое транспортное средство как идеальный вариант для музейной экспозиции или частной коллекции.

Стоит напомнить, что ВАЗ-2101, прозванный в народе «копейкой», является легендарным наследником итальянского Fiat-124. Однако советские инженеры провели модернизацию иномарки: были усилены кузов, подвеска и тормозная система, адаптированные под реалии отечественных дорог и климат. С 1970 по 1988 год с конвейера АвтоВАЗа сошло около 4,8 миллиона экземпляров этой модели и ее модификаций.