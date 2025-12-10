Работники АВТОВАЗа станут трудиться на день больше
Крупнейший российский производитель автомобилей АВТОВАЗ начнет работать по пятидневной схеме с 1 января 2026 года.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы компании, которое было сделано 10 декабря.
Приказ о переходе на полную рабочую неделю подписан президентом компании Максимом Соколовым. Это решение связано с увеличением производственного плана, а также с тем, что зарплата сотрудников вернется к прежним уровням и сокращений в компании не планируется.
Напомним, что ранее, осенью, АВТОВАЗ ввел четырехдневную рабочую неделю. По словам Соколова, это было вынужденное решение на фоне необходимости снизить запасы автомобилей Lada у дилеров.
