#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Kia Sonet
10 декабря
Этот новый кроссовер стоит дешевле «китайцев»: называем цены
В РФ начались продажи новых кроссоверов Kia...
Работники АВТОВАЗа станут трудиться на день больше
10 декабря
Работники АВТОВАЗа станут трудиться на день больше
АВТОВАЗ вернется к пятидневке с 1 января 2026...
Самые доступные внедорожники с полным приводом: модели и цены
10 декабря
Самые доступные внедорожники с полным приводом: модели и цены
В РФ назвали самые дешевые полноприводные...

Работники АВТОВАЗа станут трудиться на день больше

АВТОВАЗ вернется к пятидневке с 1 января 2026 года

Крупнейший российский производитель автомобилей АВТОВАЗ начнет работать по пятидневной схеме с 1 января 2026 года.

Рекомендуем
3 штрафа, которые можно получить, просто разговаривая с инспектором ГАИ

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы компании, которое было сделано 10 декабря.

Приказ о переходе на полную рабочую неделю подписан президентом компании Максимом Соколовым. Это решение связано с увеличением производственного плана, а также с тем, что зарплата сотрудников вернется к прежним уровням и сокращений в компании не планируется.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Напомним, что ранее, осенью, АВТОВАЗ ввел четырехдневную рабочую неделю. По словам Соколова, это было вынужденное решение на фоне необходимости снизить запасы автомобилей Lada у дилеров.

Ранее «За рулем» сообщал, что бренд Tenet продал 30 тысяч авто в России меньше чем за четыре месяца.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Известия
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
Количество просмотров 15
10.12.2025 
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0