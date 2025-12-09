Один из крупных поставщиков АВТОВАЗа переходит на трехдневку

Димитровградский автоагрегатный завод перейдет на трехдневный режим работы

Трехдневный режим работы будет введен на Димитровградском автоагрегатном заводе (ДААЗ) с 18 января 2026 года, пишет источник со ссылкой на портал Ulnovosti.

Сообщается, что сотрудников завода уже уведомили о грядущих изменениях в графике работы – им будут предлагать занятость на других предприятиях промзоны «Заволжье». Переход на сокращенный режим издание связывает с уменьшением объема заказов со стороны крупного заказчика – АВТОВАЗа. Для автогиганта ДААЗ – один из ключевых поставщиков, чьи производственные планы напрямую зависят от ситуации на сборочном конвейере в Тольятти.

Сам АВТОВАЗ перевел ряд подразделений на четырехдневную работу еще в сентябре. В октябре глава АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что возвращение к пятидневному графику планируется в начале 2026 года.

ДААЗ входит в принадлежащую КАМАЗу группу ОАТ и занимается выпуском шлангов, стеклоподъемников, радиаторов, насосов, зеркал, выключателей зажигания и других комплектующих, являясь градообразующим предприятием Димитровграда в Ульяновской области, напомнил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

