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В Ульяновской области создадут 450 рабочих мест на заводе по выпуску автозапчастей

Завод ДААЗ в Ульяновской области наладит выпуск запчастей для «Москвича» и Lada

Производство компонентов для шасси отечественных автомобилей наладят на Димитровградском автоагрегатном заводе (ДААЗ) в Ульяновской области. Общий объем инвестиций для реализации проекта оценивают в 4,2 млрд рублей. Об этом сообщили в Фонде развития промышленности.

Первоочередной задачей предприятия будет выпуск подрамников, рычагов передней и задней подвески. Все детали будут отгружать заводам АВТОВАЗ и «Москвич». Кроме того, компоненты, производимые ДААЗ, используют при производстве отечественного электромобиля Atom.

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«Для реализации этого проекта ФРП предоставляет компании ДААЗ льготный заем на 3,3 млрд руб. по программе “Автокомпоненты”, что позволит локализовать производство основных деталей и узлов подвески и шасси для легковых автомобилей, в том числе электромобилей», — рассказал директор ФРП Роман Петруца.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских уточнил, что совокупный объем инвестиций в проект составляет 4,2 млрд руб. Глава региона подчеркнул, что благодаря этому производству появится возможность трудоустроить порядка 450 человек.

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Источник: autonews.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемDepositphotos
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Фото:За РулемDepositphotos
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