В Ульяновской области создадут 450 рабочих мест на заводе по выпуску автозапчастей

Завод ДААЗ в Ульяновской области наладит выпуск запчастей для «Москвича» и Lada

Производство компонентов для шасси отечественных автомобилей наладят на Димитровградском автоагрегатном заводе (ДААЗ) в Ульяновской области. Общий объем инвестиций для реализации проекта оценивают в 4,2 млрд рублей. Об этом сообщили в Фонде развития промышленности.

Первоочередной задачей предприятия будет выпуск подрамников, рычагов передней и задней подвески. Все детали будут отгружать заводам АВТОВАЗ и «Москвич». Кроме того, компоненты, производимые ДААЗ, используют при производстве отечественного электромобиля Atom.

«Для реализации этого проекта ФРП предоставляет компании ДААЗ льготный заем на 3,3 млрд руб. по программе “Автокомпоненты”, что позволит локализовать производство основных деталей и узлов подвески и шасси для легковых автомобилей, в том числе электромобилей», — рассказал директор ФРП Роман Петруца.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских уточнил, что совокупный объем инвестиций в проект составляет 4,2 млрд руб. Глава региона подчеркнул, что благодаря этому производству появится возможность трудоустроить порядка 450 человек.

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Источник: autonews.ru