У тульского завода Haval появятся новые отечественные партнеры

Ульяновская область намерена стать поставщиком автокомпонентов для Haval

Площадке индустриального промышленного парка Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ) предстоит глубокая модернизация, что в дальнейшем позволит ему выпускать автокомпоненты не только для российских автозаводов, но и для автосборочных производств на территории страны.

Как заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, одним из них может стать китайский автопроизводитель Haval – его завод находится в Тульской области.

«Модернизация позволит расширить номенклатуру производимых автокомплектующих и ориентировать линейку не только на традиционную отечественную, но и стать поставщиком крупнейшего китайского Haval», – отметил глава региона.

Программа модернизации будет проводиться в кооперации ДААЗ с партнерами – КАМАЗом и АВТОВАЗом.

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Источник: ТАСС

Фото: Haval