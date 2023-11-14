У тульского завода Haval появятся новые отечественные партнеры
Площадке индустриального промышленного парка Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ) предстоит глубокая модернизация, что в дальнейшем позволит ему выпускать автокомпоненты не только для российских автозаводов, но и для автосборочных производств на территории страны.
Как заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, одним из них может стать китайский автопроизводитель Haval – его завод находится в Тульской области.
«Модернизация позволит расширить номенклатуру производимых автокомплектующих и ориентировать линейку не только на традиционную отечественную, но и стать поставщиком крупнейшего китайского Haval», – отметил глава региона.
Программа модернизации будет проводиться в кооперации ДААЗ с партнерами – КАМАЗом и АВТОВАЗом.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: ТАСС
Фото: Haval
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости