Chery уже не первый: в России сменился лидер среди иномарок

Лидером среди иномарок в России по продажам в октябре стал Haval

Haval продал в октябре 12 823 автомобиля, превысив таким образом в три раза этот показатель по сравнению с прошлым годом и став лидером на рынке среди иномарок. Chery, удерживающее лидерство на протяжении нескольких месяцев, сместилось на второе место с 10 859 проданных машин.

Больше всего в октябре Haval на российском рынке реализовал кроссоверов Jolion - 6270 штук, в 2,1 раза больше, чем в октябре 2022 года. Кроссовер Haval Dargo приобрели 1990 покупателей (рост в 8,8 раза), Haval M6 – 1809.

Всего с начала года Haval реализовал 82 тыс. кроссоверов и внедорожников, что в 3,2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

На прошлой неделе стало известно, что Haval отзывает в РФ 55 тыс. авто из-за отсутствия кнопки вызова экстренных служб. Отзыву подлежат машины четырех моделей - Haval F7, F7x, Jolion и Dargo, изготовленных в период с июля 2022 года по июнь 2023 года.

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Источник: Автостат

Фото: Haval