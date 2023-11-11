Названы самые дорогие в обслуживании иномарки

Согласно данным Fresh самыми дорогими в обслуживании стали Volkswagen Polo и Skoda Rapid

В среднем, стоимость обслуживания автомобилей в России выросла на 21% по сравнению с прошлым годом.

Volkswagen Polo

Владельцам Volkswagen Polo и Skoda Rapid приходится особенно тщательно планировать свои расходы на обслуживание машины. Средний автолюбитель в России проезжает около 17 000 км в год, что означает, что за пять лет ему придется посетить сервис шесть раз. Именно владельцу Volkswagen Polo это обойдется в 68 559 рублей, а водителю Skoda Rapid придется заплатить 85 225 рублей.

Такие расценки обслуживания автомобилей массового(!) сегмента вызывают вопросы у потенциальных покупателей. Однако, несмотря на это, Volkswagen Polo и Skoda Rapid остаются популярными моделями на рынке.

Возможно, это связано с их надежностью, комфортом и привлекательным дизайном, которые компенсируют некоторые дополнительные затраты на обслуживание.

Источник: Российская газета

Фото: Unsplash